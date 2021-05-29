Лето начнется с напряжения: женский гороскоп для всех знаков Зодиака с 31 мая по 6 июня

Женщина-Овен

Возможны идеи или предложения, которые касаются семейных отношений или работы. Личная жизнь пройдет испытание в виде недопонимания или противоречий с близким человеком. Будьте осторожны в комментариях и не допускайте влияние со стороны, следите за эмоциональным состоянием. Неделя станет благоприятной для работы, связанной с путешествиями, транспортом, связью, туризмом. Возможны резкие перемены в вашей жизни, постарайтесь, чтобы события не выбили вас из равновесия.

Женщина-Телец

Личные обязательства или проблемы будут связаны с путешествиями или людьми, которые живут в другой местности. Неделя ожидается сложная и потребует более тщательного планирования. Личная жизнь будет находиться в покое и гармонии, получится прояснить важные темы и планы. Возможен разговор с членом семьи, которому придется дать совет. Вероятно, какой-то человек из прошлого снова выйдет на контакт. Стоит остерегаться потери, кражи, как личных вещей, так и ценной информации, которая не должна стать публичной.

Женщина-Близнецы

Женщина из вашего близкого окружения доставит вам на этой неделе радость, а дети порадуют успехами. Возможны новости о давней дружбе, и они могут вас сильно расстроить. Финансы на этой неделе будут требовать тщательного контроля, возможны задержки по выплатам. Параллельные связи в личной жизни рухнут, но при этом есть вероятность интересных встреч и знакомств. На выходных постарайтесь отдохнуть.

Женщина-Рак

Возможно развитие или завязывание важных контактов, которые помогут добиться успеха и реализовать задуманное. В течение недели стоит уделить внимание общению с родными. Незапланированная встреча может способствовать изменениям в личной или профессиональной сферах жизни. Ваши достижения в работе будут отмечены руководством и это скажется на ваших доходах. Остерегайтесь токсичных личностей – борьба с ними может отнять много энергии и времени.

Женщина-Лев

Ожидаются неприятные обязательства, которые связаны с финансами. Это может быть встреча с государственными служащими, работниками банка, представителями частной компании. Постарайтесь на этой неделе не решать финансовые вопросы родных или друзей, вам нужно сосредоточиться на своих проблемах. Появится новый человек, который благотворно будет влиять на вашу жизнь. Есть риск внезапного ремонта или поломки бытовой техники. На выходных стоит провести время дома, создать себе комфортную обстановку.

Женщина-Дева

Неделя будет динамичной, ожидается много контактов – это могут быть гости у вас или вы начнете путешествовать и посетите много мест. Ожидаются приятные моменты и сюрпризы в этот период, есть вероятность неожиданного подарка или предложения. Придут деньги. В личной жизни постарайтесь преодолеть трудности и пойти на компромиссы. Возможны удивительные новости от хороших знакомых.

Женщина-Весы

События ближайшей недели вас удивят. Могут возникнуть отношения с новыми людьми, в кругу родственников или коллег. Если вы в поиске партнера, то на этой неделе высоки шансы для романтических и интимных свиданий, которые положат начало отношениям. Возможно разочарование относительно денег или важных документов. Избегайте неожиданных и крупных расходов. Появится возможность увидеться с родственниками. В середине недели придется быстро принимать решения, можете положиться на поддержку мужчины.

Женщина-Скорпион

Первая неделя июня принесет изменения в планах, так как возможны различные задачи, которые связаны с родственниками. Развитие дружбы вызовет множество неожиданных эмоций и переживаний. Период будет удачен для различных переговоров и разговоров, особенно – о браке, семье и детях. Любовь на этой неделе выйдет на первый план, но берегите чувства вашего партнера. Профессиональные и деловые планы будут удачными, можно защищать проект или презентацию. Действуйте осторожно, поддержите ваших членов семьи и не забывайте о собственных развлечениях.

Женщина-Стрелец

Произойдет важное событие, которое связано с родственником. Это может быть помолвка, новости о ребенке, приглашение на какое-то мероприятие. Финансовые расходы на этой неделе будут связаны с детьми. Постарайтесь не конфликтовать с родными, которые не живут с вами в одном доме. В личной жизни возможны сильные эмоции или конфликты, постарайтесь поговорить спокойно. Конфликты на этой неделе будут возникать легко и быстро, они станут серьезным испытанием на прочность.

Женщина-Козерог

Будьте осторожны, так как возможны проблемы с родственником или другом и понадобится ваша помощь и ваше личное время. Возможны неожиданности, сюрпризы и события, которые будут связаны с появлением чего-то нового в вашей жизни. Возможно вы примете важное решение и реализовать задуманное придется в короткие сроки. Успех ждет те, кто работает в сфере торговли. Не ввязывайтесь в споры. Проведите время с любимым человеком, и устройте праздник без всякого повода.

Женщина-Водолей

Избегайте неприятных споров, даже если кажется, что можно достичь компромиссов. Возможны сюрпризы от знакомых и друзей. Неожиданное знакомство станет источником полезных и важных знаний. Прибыль будет на этой неделе, но она окажется небольшой, не спешите тратить все сразу. Возможны откровенные разговоры со старшими родными. Свои идеи и дела продвигать нужно с осторожностью, проявите терпение, подождите. У вас получится достичь того, о чем вы мечтаете.

Женщина-Рыбы

Финансовые переживания в ближайшие дни выйдут на первый план. Могут появиться непредвиденные расходы, которые вас смутят или расстроят. Профессиональные или деловые отношения с новым человеком станут интересными. Неожиданная ситуация в личной жизни заставит изменить планы или мечты. Могут быть неприятные известия о знакомых, легкое недомогание или стресс из-за детей. Финансовые операции будут удачными благодаря практическим взглядам. Сосредоточьтесь на домашних делах.