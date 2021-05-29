Літо почнеться з напруги: жіночий гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 31 травня по 6 червня

Жінка-Овен

Можливі ідеї або пропозиції, які стосуються сімейних відносин або роботи. Особисте життя пройде випробування у вигляді непорозуміння або протиріч з близькою людиною. Будьте обережні в коментарях і не допускайте вплив з боку, стежте за емоційним станом. Тиждень стане сприятливим для роботи, пов'язаної з подорожами, транспортом, зв'язком, туризмом. Можливі різкі зміни у Вашому житті, постарайтеся, щоб події не вибили вас з рівноваги.

Жінка-Телець

Особисті зобов'язання або проблеми будуть пов'язані з подорожами або людьми, які живуть в іншій місцевості. Тиждень очікується складний і потребує більш ретельного планування. Особисте життя буде перебувати в спокої та гармонії, вийде прояснити важливі теми та плани. Можлива розмова з членом сім'ї, якому доведеться дати пораду. Ймовірно, якась людина з минулого знову вийде на контакт. Варто остерігатися втрати, крадіжки, як особистих речей, так і цінної інформації, яка не повинна стати публічною.

Жінка-Близнюки

Жінка з вашого близького оточення доставить вам на цьому тижні радість, а діти порадують успіхами. Можливі новини про давню дружбу, і вони можуть вас сильно засмутити. Фінанси на цьому тижні вимагатимуть ретельного контролю, можливі затримки по виплатах. Паралельні зв'язки в особистому житті впадуть, але при цьому є ймовірність цікавих зустрічей і знайомств. На вихідних постарайтеся відпочити.

Жінка-Рак

Можливий розвиток або зав'язування важливих контактів, які допоможуть домогтися успіху і реалізувати задумане. Протягом тижня варто приділити увагу спілкуванню з рідними. Незапланована зустріч може сприяти змінам в особистій або професійній сферах життя. Ваші досягнення в роботі будуть відзначені керівництвом і це позначиться на ваших доходах. Остерігайтеся токсичних особистостей - боротьба з ними може відняти багато енергії та часу.

Жінка-Лев

Очікуються неприємні зобов'язання, які пов'язані з фінансами. Це може бути зустріч з державними службовцями, працівниками банку, представниками приватної компанії. Постарайтеся на цьому тижні не розв'язувати фінансові питання рідних або друзів, вам потрібно зосередитися на своїх проблемах. З'явиться нова людина, яка благотворно впливатиме на ваше життя. Є ризик раптового ремонту або поломки побутової техніки. На вихідних варто провести час вдома, створити собі комфортну обстановку.

Жінка-Діва

Тиждень буде динамічним, очікується багато контактів - це можуть бути гості у вас або ви почнете подорожувати й відвідайте багато місць. Очікуються приємні моменти та сюрпризи в цей період, є ймовірність несподіваного подарунка або пропозиції. Прийдуть гроші. В особистому житті постарайтеся подолати труднощі та піти на компроміси. Можливі дивовижні новини від хороших знайомих.

Жінка-Терези

Події найближчого тижня вас здивують. Можуть виникнути відносини з новими людьми, в колі родичів або колег. Якщо ви в пошуку партнера, то на цьому тижні високі шанси для романтичних і інтимних побачень, які покладуть початок відносинам. Можливо розчарування щодо грошей або важливих документів. Уникайте несподіваних і великих витрат. З'явиться можливість побачитися з родичами. В середині тижня доведеться швидко приймати рішення, можете покластися на підтримку чоловіка.

Жінка-Скорпіон

Перший тиждень червня принесе зміни в планах, оскільки можливі різні завдання, які пов'язані з родичами. Розвиток дружби викличе безліч несподіваних емоцій і переживань. Період буде вдалий для різних переговорів і розмов, особливо – про шлюб, сім'ю і дітей. Любов на цьому тижні вийде на перший план, але бережіть почуття вашого партнера. Професійні та ділові плани будуть вдалими, можна захищати проєкт або презентацію. Дійте обережно, підтримайте ваших членів сім'ї та не забувайте про власні розваги.

Жінка-Стрілець

Відбудеться важлива подія, яка пов'язана з родичем. Це може бути заручини, новини про дитину, запрошення на якийсь захід. Фінансові витрати на цьому тижні будуть пов'язані з дітьми. Постарайтеся не конфліктувати з рідними, які не живуть з вами в одному будинку. В особистому житті можливі сильні емоції або конфлікти, постарайтеся поговорити спокійно. Конфлікти на цьому тижні будуть виникати легко і швидко, вони стануть серйозним випробуванням на міцність.

Жінка-Козоріг

Будьте обережні, через те, що можливі проблеми з родичем або другом і знадобиться ваша допомога і ваш особистий час. Можливі несподіванки, сюрпризи та події, які будуть пов'язані з появою чогось нового у Вашому житті. Можливо ви приймете важливе рішення і реалізувати задумане доведеться в короткі терміни. Успіх чекає ті, хто працює у сфері торгівлі. Не вплутуйтеся в суперечки. Проведіть час з коханою людиною, і влаштуйте свято без жодного приводу.

Жінка-Водолій

Уникайте неприємних суперечок, навіть якщо здається, що можна досягти компромісів. Можливі сюрпризи від знайомих і друзів. Несподіване знайомство стане джерелом корисних і важливих знань. Прибуток буде на цьому тижні, але він виявиться невеликим, не поспішайте витрачати все відразу. Можливі відверті розмови зі старшими рідними. Свої ідеї та справи просувати потрібно з обережністю, проявіть терпіння, почекайте. У вас вийде досягти того, про що ви мрієте.

Жінка-Риби

Фінансові переживання найближчими днями вийдуть на перший план. Можуть з'явитися непередбачені витрати, які вас збентежать або засмутять. Професійні або ділові відносини з новою людиною стануть цікавими. Несподівана ситуація в особистому житті змусить змінити плани або мрії. Можуть бути неприємні звістки про знайомих, легке нездужання або стрес через дітей. Фінансові операції будуть вдалими завдяки практичним поглядам. Зосередьтеся на домашніх справах.