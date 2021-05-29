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Сатанинский день и море соблазнов: астрологи назвали главных счастливчиков 29-30 мая

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Суббота 29 мая 2021 06:10
Сатанинский день и море соблазнов: астрологи назвали главных счастливчиков 29-30 мая Гороскоп 2021 (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на последние дни мая говорит о том, что в эти выходные придется противостоять моральным проблемам. Есть риск поддаться чужому влиянию или угодить в неприятную ситуацию.

Астрологи рассказали, что не стоит делать 29 и 30 мая и каким знакам на этих выходных невероятно повезет. Об этом сообщает ТСН.

Выходные будут сложными

В субботу есть риск попасть под влияние непорядочных и корыстных людей. Могут задумать недоброе и близкие люди. Можно принять точку зрению на время и поступить не так как вы планировали, но в этом случае вы пожалеете. Подумайте, стоит ли идти наперекор себе.

30 мая астрологи называют "сатанинским", и его символом является паутина. В воскресенье есть риск запутаться в чужих взглядах на конкретные вопросы и потерять собственные доводы. Есть риск столкнуться с мошенниками, которые будут действовать виртуозно.

Кому повезет 29-30 мая

Телец

Если вы хотели убедить окружающих в своей правоте, то вам удастся сделать это довольно легко. Вы будете обладать не только даром красноречия, но и списком доводов, которые позволят доказать правильность точки зрения. Для Тельцов это будет иметь особую важность, и они поэтому будут вооружены доказательной базой до зубов.

Рак

На ближайших выходных времяпровождение будет просто счастливым. Скорее всего вы потратите время на хлопоты по дому, наведение порядка и уюта, кулинарные подвиги и прогулки с детьми. Хорошего настроение, которое вы накопите за эти дни, хватит на всю следующую неделю. Однако есть важное условие: нельзя ссориться с родными людьми, даже если их поведение вам не понравится.

Дева

Девам звезды подарят перезагрузку отношений. Особенно это коснется тех, чьи попытки достичь взаимопонимания зашли в тупик. Все начнется со звонка или электронного письма, в котором близкий человек признает свою вину и предложит помириться. А вот развитие отношений после примирения зависит именно от Дев. Им нужно проявлять меньше заносчивости и перестать упрямиться.

Напомним, ранее мы писали о том, что астролог назвал знаки Зодиака, которым стоит проявить осторожность в конце мая.

А также рассказывали о том, какие знаки Зодиака в конце весны взлетят на волну успеха.

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