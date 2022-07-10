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Лето 2022 поразит эти знаки Зодиака неожиданными ударами судьбы: берегитесь!

Фото: Гороскоп 2022 (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп 2022 расскажет о трех знаках Зодиака, которым не повезет этим летом. Астрологи говорят, что их ждут удары судьбы, но благодаря мудрым решениям им удастся справиться с невзгодами.

Об этом пишет Sante Plus.

Близнецы

Красноречивые и коммуникабельные Близнецы этим летом могут замкнуться в себе из-за проблем, которые посыплются на их головы.

Наибольшие неприятности принесет им личная жизнь. Они вдруг поймут, что чувства к партнеру начали угасать. Однако вместо того, чтобы поговорить и разобраться, Близнецы будут отмалчиваться, что может привести к разрыву отношений.

Дева

Дева будет искать общества своих близких, чтобы провести лето в компании, но ее динамизм в восторг разделят не все. Этот "маниакальный" и требовательный по своей природе знак будет испытывать раздражение из-за непредвиденных событий.

Его маниакальная сторона будет толкать его на желание контролировать все в своей жизни, вплоть до мелочей. Поскольку Дева не любит менять свои планы, она рискнет сформулировать упреки окружающим. Таким образом может возникнуть напряженность и конфликты с очень близкими людьми.

Водолей

Этим летом этого Водолея ждут проблемы в любовной жизни. Ему будет трудно быть преданным в своих отношениях, что создаст напряжение в паре.

Уроженец этого знака очень привязан к своей свободе и независимости и поэтому боится обязательств. Водолей может осознать, что ему некомфортно в его отношениях, и поэтому подумать о разрыве несмотря на чувства, что он испытывает к партнеру.

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака считаются лучшими любовницами и любовниками.

Также сообщалось про лучших любовниц по знаку Зодиака.

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