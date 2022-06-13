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Кто они - лучшие любовницы по знаку Зодиака: рейтинг горячих дам

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Понедельник 13 июня 2022 20:00
Кто они - лучшие любовницы по знаку Зодиака: рейтинг горячих дам Лучшие любовницы по знаку Зодиака
Автор: Светлана Мащенко

Астрологи уверены, что звезды и планеты влияют на черты характера, в том числе и на страстность. Поэтому они составили рейтинг самых знойных женщин среди знаков Зодиака.

Кто они - эта пятерка идеальных любовниц - читайте ниже в нашем материале.

Овен - 5 место

Как пишет Mizhnamy, Овны любят покорять партнера, после чего он готов будет делать что угодно, лишь бы удовлетворить даму. Эти девушки очень страстные и взрывные. Однако мужчины, решившиеся на близость с Овнами, должны быть готовы к эмоциональным качелям.

Близнецы - 4 место

В сексе такая дама раскована, и способна чувствовать потребности партнера. Делить постель с Близнецами - это значит участвовать в марафоне. Победителями становятся самые выносливые.

Стрелец - 3 место

Девушки-Стрельцы обожают заниматься любовью. Даже если Стрелец чувствует себя не очень хорошо, она просто не сможет отказаться от предложения понежиться в сексуальных объятиях любимого мужчины. У таких девушек уж точно никогда не болит голова!

Скорпион - 2 место

Женщина этого знака Зодиака притягивает, словно колдунья, ведь в ней сочетается внешняя холодность и кипящие страсти в душе. Она - лучшая любовница, правда, если мужчина готов к экспериментам. Складывается впечатление, что она уже все попробовала и ее ничем не удивить.

Весы - 1 место!

Вот она - идеальная любовница! Девушка-Весы очень тонко чувствует своего партнера, даже если она знакома с ним не так и давно. Если мужчине посчастливилось встретить такую девушку, ни в коем случае нельзя ее отпускать. Самое большое наслаждение для Весов - это сексуальное удовольствие, и они этого не стесняются.

Ранее мы писали о паре знаков Зодиака, которые не подходят друг другу ни в любви, ни в работе, ни в дружбе.

Также сообщалось о знаках Зодиака, у которых лучшая совместимость в постели.

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