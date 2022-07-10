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Літо 2022 вразить ці знаки Зодіаку несподіваними ударами долі: бережіться!

Фото: Гороскоп 2022 (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп 2022 розповість про три знаки Зодіаку, яким не пощастить цього літа. Астрологи кажуть, що їх чекають удари долі, але завдяки мудрим рішенням їм вдасться впоратися з негараздами.

Про це пише Sante Plus.

Близнюки

Красномовні і комунікабельні Близнюки цього літа можуть замкнутися в собі через проблеми, що посиплються на їхні голови.

Найбільші неприємності принесе їм особисте життя. Вони раптом зрозуміють, що почуття до партнера почали згасати. Однак замість того, щоб поговорити і розібратися, Близнюки будуть відмовчуватися, що може призвести до розриву стосунків.

Діва

Діва буде шукати товариства своїх близьких, щоб провести літо в компанії, але її динамізм в захват розділять не всі. Цей "маніакальний" і вимогливий за своєю природою знак буде відчувати роздратування через непередбачені події.

Його маніакальна сторона штовхатиме його на бажання контролювати все у своєму житті, аж до дрібниць. Оскільки Діва не любить змінювати свої плани, вона ризикне сформулювати докори оточуючим. Таким чином може виникнути напруженість і конфлікти з дуже близькими людьми.

Водолій

Цього літа цього Водолія чекають проблеми в любовному житті. Йому буде важко бути відданим у своїх стосунках, що створить напругу у парі.

Уродженець цього знака дуже прив'язаний до своєї свободи і незалежності і тому боїться зобов'язань. Водолій може усвідомити, що йому некомфортно у його стосунках, і тому подумати про розрив попри почуття, що він відчуває до партнера.

Раніше ми писали, які знаки Зодіаку вважаються найкращими коханками та коханцями.

Також повідомлялося про найкращих коханок за знаком Зодіаку.

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