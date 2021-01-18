Кристина меня балует: Остапчук рассказал о семейной жизни, брендовых подарках и отношениях с бывшей

Владимир Остапчук умеет приковать к себе внимание публики. И не только успехами в стремительно развивающейся карьере: шоумен представляет все новые проекты (недавно на экраны вышло новое оригинальное шоу “Маска” с его участием) и даже записывает песни.

Не меньше интереса в сети вызывает и личная жизнь артиста, которую он и не думает скрывать от посторонних глаз. В этот раз Владимир остался верен себе, честно ответив на все вопросы РБК-Украина.

Владимир Остапчук стал ведущим шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Три главных вывода 2020-го? Первый: мы предполагаем, Бог располагает. Пандемия, конечно, очень поменяла все наши планы, которые мы себе когда-то построили. Второй: нужно много времени уделять саморазвитию и не бояться перемен. Третий: исходя из всего этого, нужно жить здесь и сейчас.

Три главных цели на 2021-й: быть здоровым, быть счастливым и чтобы мои родные и близкие были такими же. Это самое главное!

Что подарил жене на Новый год? У нас все по виш-листу происходит, поэтому Кристина выбрала себе в подарок сумочку, а я, по сути, просто оплатил ее. Кстати, Кристина меня часто балует какими-то брендовыми подарками, мне даже бывает неловко иногда.

Кристина и Владимир Остапчук не боятся публичности (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Публичность не мешает личной жизни. В какой-то момент я понял, что это как сериал для аудитории. И в целом у нас с Кристиной очень здоровое отношение к публичности, и у нее есть определенные нами границы. Поэтому никаких “моментов” особо не возникало.

Кристина и Владимир Остапчук (фото: пресс-служба канала "Украина")

Стану ли заставлять Кристину делать прививку от COVID-19 (жена Остапчука против таких мер - ред.)? Нет, конечно. Это дело и выбор каждого.

Новость в СМИ, которая больше всего рассмешила? Наверное, это называется народная любовь и признание. Потому что я то ли лечу суставы и артриты, то ли рекламирую средство от импотенции. Это одни из самых смешных публикаций, которые я встречал.

А расстраивает, когда пишут грязь и неправду. Не то, чтобы это обижает меня, так как я знаю, что живу и поступаю максимально честно по отношению ко всем.

Кристина Остапчук (фото: instagram.com/kristygor)

Три главных качества в женщине: юмор, забота, уважение.

Планирую развивать карьеру певца. Сейчас работаю в этом направлении, поэтому следите за новостями. А пока можете послушать мой предыдущий релиз:

Сохранить отношения с детьми в условиях редких встреч удается плохо... Уже больше месяца бывшая жена вообще не дает мне с ними видеться. И я просто ежедневно обрываю провода телефонов.

Напомним, ранее Владимир Остапчук рассказал, как применять юмор в семейных отношениях.