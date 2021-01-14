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Владимир Остапчук показал ремонт своей новой квартиры в киевском ЖК

Киев, Четверг 14 января 2021 12:34
Владимир Остапчук показал ремонт своей новой квартиры в киевском ЖК
Владимир Остапчук показал фанатам свое новое жилье (фото: facebook.com.vostapchuk3)
Автор: Людмила Жукова

Владимир Остапчук, который ведет шоу "Маска" на телеканале "Украина", решил переехать с супругой Кристиной в более комфортное жилье. Он сообщил, что апартаменты находятся в новострое, что является большим плюсом. Естественно, там новая мебель и свежий ремонт.

Снимки своего нового семейного гнездышка телезвезда опубликовал в Instagram-stories. Владимир показал на кадрах свой вид из окна. Судя по всему, комплекс, в который заселился ведущий, еще активно достраивается.

Владимир Остапчук показал ремонт своей новой квартиры в киевском ЖКВладимир Остапчук показал вид из окна (Скриншот)

Шоумен сообщил, что их новая с Кристиной квартира имеет не такую уж и большую площадь - всего 67 квадратных метров, но им этого вполне хватает. Единственный минус нового жилья состоит в том, что соседи делают ремонт.

Судя по снимку, в спальне у Владимира большая кровать, из которой можно наслаждаться потрясающим видом.

Владимир Остапчук показал ремонт своей новой квартиры в киевском ЖК

Владимир Остапчук показал спальню в новой квартире (Скриншот)

К квартире есть кухня, которая переходит в столовую, отдельная гостиная, спальня и балкон.

Владимир Остапчук показал ремонт своей новой квартиры в киевском ЖК

Гостиная сделана в нежных бежевых тонах (Скриншот)

А вот над площадью балкона ведущий оригинально пошутил, назвав это место "новой кальянной".

Владимир Остапчук показал ремонт своей новой квартиры в киевском ЖК

Балкон Владимира Остапчук (Скриншот)

Также Владимир показал кусочек гостиной в новом жилье. По его словам, каждое утро нужно начинать правильно.

Владимир Остапчук показал ремонт своей новой квартиры в киевском ЖКОстапчук показал новое жилье (Скриншот)

Напомним, что Владимир и Кристина снимают это жилье. По их словам, на свое собственное они еще не накопили.

Как мы ранее писали, популярный ведущий и шоумен Владимир Остапчук и его новая жена Кристина решили новый год начать с изменений. В скором времени пара будет жить в новой квартире, поскольку квартира, которую они арендуют сейчас слишком большая для них.

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