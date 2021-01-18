Христина мене балує: Остапчук розповів про сімейне життя, брендові подарунки і стосунки з колишньою

Володимир Остапчук вміє привернути до себе увагу публіки. І не тільки успіхами в кар'єрі, що стрімко розвивається: шоумен представляє нові проекти (недавно на екрани вийшло нове оригінальне шоу "Маска" з його участю) і навіть записує пісні.

Не менше інтересу в мережі викликає і особисте життя артиста, яке він і не думає приховувати від сторонніх очей. Цього разу Володимир залишився вірний собі, чесно відповівши на всі питання РБК-Україна.

Володимир Остапчук став ведучим шоу "Маска" (фото: прес-служба каналу "Україна")

Три головних висновки 2020-го? Перший: ми плануємо, Бог вирішує. Пандемія, звичайно, дуже змінила всі наші плани, які ми собі колись побудували. Другий: потрібно багато часу приділяти саморозвитку і не боятися змін. Третій: виходячи з усього цього, потрібно жити тут і зараз.

Три головні цілі на 2021-й: бути здоровим, бути щасливим і щоб мої рідні і близькі були такими ж. Це найголовніше!

Що подарував дружині на Новий рік? У нас все по віш-листу відбувається, тому Христина обрала собі в подарунок сумочку, а я, по суті, просто оплатив її. До речі, Христина мене часто балує якимись брендовими подарунками, мені навіть буває іноді ніяково.

Христина і Володимир Остапчук не бояться публічності (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Публічність не заважає особистому життю. В якийсь момент я зрозумів, що це як серіал для аудиторії. І в цілому у нас з Христиною дуже здорове ставлення до публічності, і в неї є визначені нами кордони. Тому ніяких "моментів" особливо не виникало.

Христина і Володимир Остапчук (фото: прес-служба каналу "Україна")

Буду змушувати Христину робити щеплення від COVID-19 (дружина Остапчука проти таких заходів - ред.)? Ні, звичайно. Це справа і вибір кожного.

Новина в ЗМІ, яка найбільше розсмішила? Напевно, це називається народна любов і визнання. Тому що я то лікую суглоби і артрити, то рекламую засіб від імпотенції. Це одні з найбільш смішних публікацій, які я зустрічав.

А засмучує, коли пишуть бруд і неправду. Не те, щоб це ображає мене, так як я знаю, що живу і роблю максимально чесно по відношенню до всіх.

Христина Остапчук (фото: instagram.com/kristygor)

Три головні якості в жінці: гумор, турбота, повага.

Планую розвивати кар'єру співака. Зараз працюю в цьому напрямку, тому слідкуйте за новинами. А поки можете послухати мій попередній реліз:

Зберегти відносини з дітьми в умовах рідкісних зустрічей вдається погано... Вже більше місяця колишня дружина взагалі не дає мені з ними бачитися. І я просто щодня обриваю дроти телефонів.

Нагадаємо, раніше Володимир Остапчук розповів, як застосовувати гумор в сімейних відносинах.