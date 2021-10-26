Конец октября принесет удачу в любви этим знакам Зодиака: счастливчиков всего трое!

Гороскоп на октябрь 2021 года говорит о том, что второй осенний месяц принесет много переживаний и неурядиц в разных сферах жизни. Вторая половина октября станет более спокойной и ожидается решение многих сложных ситуаций и задач.

Овен

Конец месяца принесет Овнам новые успехи в личной жизни. Те, кто уже встретил свою втору половинку, смогут насладиться гармонией и теплом и у них появится наконец-то время друг для друга. А вот одинокие Овны имеют все шансы встретить человека, с которым сложатся близкие отношения. Привлечь огонь любви будет не так уж и трудно – нужно смотреть на все происходящее с оптимизмом.

Весы

В сфере романтических отношений Весам на этой неделе очень пригодится интуиция. Внутренний голос поможет в принятии верных решений и подскажет, в какую сторону нужно свернуть, чтобы не столкнуться с теми, кто может причинить зло. А вот поиски новых отношений могут быть удачными, если представители этого знака будут верить в себя и не бояться новых знакомств.

Стрелец

Астрологи сулят Стрельцам идеальное время для романтических приключений. Планеты и звезды будут поддерживать на этой недели и сделают возможным даже то, что казалось совершенно невероятным. Тем, кто уже находится в паре, стоит использовать этот период для налаживания личной жизни и гармонии.