Кінець жовтня принесе удачу в коханні цим знакам Зодіаку: щасливчиків всього троє!

Гороскоп на жовтень 2021 року говорить про те, що другий осінній місяць принесе багато переживань і негараздів в різних сферах життя. Друга половина жовтня стане більш спокійною й очікується вирішення багатьох складних ситуацій і завдань.

Овен

Кінець місяця принесе Овнам нові успіхи в особистому житті. Ті, хто вже зустрів свою другу половинку, зможуть насолодитися гармонією і теплом і у них з'явиться нарешті час один для одного. А ось самотні Овни мають всі шанси зустріти людину, з якою складуться близькі стосунки. Залучити вогонь любові буде не так вже й важко - потрібно дивитися на все, що відбувається, з оптимізмом.

Терези

У сфері романтичних відносин Терезам на цьому тижні дуже стане в пригоді інтуїція. Внутрішній голос допоможе в прийнятті вірних рішень і підкаже, в який бік потрібно звернути, щоб не зіткнутися з тими, хто може заподіяти зло. А ось пошуки нових відносин можуть бути вдалими, якщо представники цього знака будуть вірити в себе і не боятися нових знайомств.

Стрілець

Астрологи обіцяють Стрільцям ідеальний час для романтичних пригод. Планети та зірки будуть підтримувати на цьому тижні й зроблять можливим навіть те, що здавалося абсолютно неймовірним. Тим, хто вже знаходиться в парі, варто використовувати цей період для налагодження особистого життя і гармонії.