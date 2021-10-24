Неделя романтизма и спонтанных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака с 25 по 31 октября

Гороскоп на октябрь 2021 говорит о том, что большинство представителей зодиакального созвездия к концу месяца станут романтичными и начнут больше доверять интуиции. Это приведет к спонтанным решениям, недоразумениям в отношениях и раздражительности.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 25 по 31 октября. Об этом информирует Lunday.

Овен

Хорошую репутацию обеспечат на этой неделе трудолюбие, целеустремленность и добросовестность. На вторник и среду планов особенных не стройте – могут быть мелкие неурядицы. С четверга по субботу возможны интересные предложения в деловой и личной сфере. Слушайте свою интуицию – она подскажет, на что стоит согласиться, а от чего – отказаться. В воскресенье ожидайте приятный сюрприз.

Телец

Ваше умение нестандартно решать обычные проблемы вам пригодится. Не вздумайте лениться! Вторник и среда станут удачными в плане коммуникаций, а вторая половина недели станет настоящим испытанием на прочность. Могут быть конфликты с коллегами, финансовые трудности, ухудшение самочувствия – это выбьет из колеи и заставит нервничать. Действуйте по ситуации и постарайтесь быть дипломатичными. А вот в личной жизни вас ожидает настоящий успех. В воскресенье ждите хороших новостей.

Близнецы

Будьте осторожны, так как сейчас вы закладываете фундамент событий в будущем. Не упустите момент в начале недели – дерзайте! К новым проектам и предложениям подходите обдуманно, эмоции возьмите под контроль. Общий язык с другими людьми найдете без труда. С деловыми партнерами заключите удачное соглашение. В личных отношениях будет все стабильно. На выходных не налегайте на жирную пищу и алкоголь – всего в меру.

Рак

С понедельника на вас взвалят дополнительные хлопоты и есть риск, что не все они будут приятными. Вторник и среда будут замечательными, ожидаются выгодные соглашения и приятные долговременные знакомства Важные дела стоит закончить на этой неделе, не откладывайте. А 30 и 31 октября стоит отправиться на праздничные мероприятия – будет много удовольствия.

Лев

Ответственность и предприимчивость положительно скажется в понедельник на работе. Со вторника по четверг придется много перемещаться и активно участвовать в жизни коллектива. В семье будьте осторожнее – у вас проявятся замашки деспота. Это грозит конфликтами и обидами со стороны близких родственников. На выходных пригласите в гости приятных людей, кого давно знаете и доверяете.

Дева

Последняя неделя октября подарит несколько интересных дел. Во вторник почувствуете тягу к получению новых знаний, постарайтесь не утратить этот интерес. Будьте осторожны в первой половине недели – есть риск нарваться на мошенников. Одиноким Девам не стоит доверять новым знакомым, постарайтесь получше изучить человека. Воскресенье проведите с друзьями.

Весы

Начало недели принесет позитив – положительные перемены в бизнесе и на работе. Вторник и среда станут напряженными – возможны споры, денежные неурядицы и проблемы в личных отношениях. В четверг ситуация кардинально поменяется – ждите приятную неожиданность, которая прогонит негатив предыдущих дней. На выходных запланируйте поездку на природу – это добавит сил и энергии.

Скорпион

В последнюю неделю октября Скорпионам не стоит расслабляться – их ждут насыщенные событиями дни, ожидается позитив и негатив. Во вторник и среду получите повышение или заключите выгодный контракт. С четверга и до конца недели будут мелкие неурядицы, ссоры с близкими и клиентами. Все это изрядно подпортит вам настроение. Постарайтесь проявить терпение и дипломатичность. Воскресенье порадует хорошим и увлекательным отдыхом.

Стрелец

Начало недели будет неприятным из-за ухудшения самочувствия. Примите меры сразу, чтобы болезнь не затянулась. В первой половине недели постарайтесь больше отдыхать и не перенапрягаться на работе, а все проблемы не принимать близко к сердцу. К четвергу ситуация полностью поменяется – самочувствие улучшится, на работе оценят ваше трудолюбие. В субботу появится шанс хорошо заработать. Воскресенье проведите в покое, настроение может упасть и планы не осуществятся.

Козерог

Не стоит делиться планами с начальством или партнерами – ваше положение может сильно пошатнуться. Во вторник и среду будьте осторожны – возможна агрессия со стороны недоброжелателей. Защищайте себя и никому не давайте спуска. Во второй половине недели возможны ссоры с родными. В воскресенье вас пригласят в приятную компанию – не отказывайтесь.

Водолей

Активность в понедельник принесет хорошие результаты – к вам проявят интерес нужные люди. Вы сможете найти хорошую работу или дополнительный источник заработка. С четверга могут быть конфликты с окружающими. Ваша самоуверенность и категоричность приведут к большому скандалу. Возьмите эмоции под контроль, иначе горько потом пожалеете. Выходные проведите в уединении.

Рыбы

Неделя будет напряженной и ситуация на работе заставит понервничать. Во вторник и среду ситуация начнет решаться сама собой и у вас появится энтузиазм. В четверг и пятницу будете раздражительны – займитесь любимым хобби, чтобы снять напряжение, это принесет прилив сил и покой. 30 и 31 октября будьте осторожнее на дороге и не увлекайтесь алкогольными напитками.