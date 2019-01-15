Як і на кого впливають планети на цьому тижні: відповідь астролога

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Експерт попередила, що одна і та ж людина може потрапити під вплив відразу декількох планет

Вплив планет на життя представників різних задиакальных знаків залежить від дати народження. На когось може діяти відразу кілька планет, надаючи різні можливості і впливаючи на життєві події. Профессіоналний астролог Наталя Анісімова в Instagram розповіла, кому на цьому тижні варто бути особливо обережними, а для тих кому отроются двері в нову жизь.

Вплив Юпітера дасть можливості змінити соціальний статус, роботу, є навіть шанс отримати заохочення. Також ті, хто потрапив під вплив цієї планети можуть очікувати поїздки за кордон або важливе навчання, підвищення професійних навичок.

Це актально для народжених:

2-5.02

3-6.03

4-7.04

4-7.06

6-9.08

5-8.09

7-10.10

5-8.12

Чорний Місяць може "включити" напрацьовану карму, включаючи родову. За словами експерта, обставини будуть вести незалежно від волі людини. Може статися злив сил і енергії. А також з'явитися нездужання, докучати провокації і підстерігати спокуси.

Вона впливає на народжених:

6-8.02

7-9.05

9-11.08

9-11.11

"На кого вплинуть кармічні вузли? У вашому житті можуть бути важливі підказки, куди вам рухатися для вашої еволюції душі. Задумайтеся про своє призначення. Сама доля може скорегувати ваш шлях і показати вам ваші задачі. Слухайте Всесвіт!"- порекомендувала астролог.

Це торкнеться тих, хто народився:

16-18.01

16-18.04

19-21.07

19-21.10

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Марс – це планета конфліктів і травм. Ті, хто потрапить під її вплив відчують підвищене роздратування. Щоб нереалізована енергія не вилилася у сварки або навіть невеликі травми, варто зробити активні дії.

На кого впливає Марс?

28.03-4.04

29.06-6.07

1-7.10

29.12-4.01

У тих, хто потрапив під вплив Венери настане плідний час для романтичних проявів – флірт і компліменти забезпечені. Також захочеться сходити на шопінг, від якого ви отримаєте задоволення.

На кого впливає Венера?

26.01-3.02

27.03-4.04

29.07-7.08

30.09-7.10

28.11-6.12

"На кого впливає Сатурн? Ймовірно тиск з боку, вимоги, які ви не в силах змінити, зниження оптимізму і тонусу. Є обставини, які неможливо змінити. З іншого боку, це також можливість для стабілізації свого положення, для зміни роботи", - пояснила фахівець.

Це актуально для народжених:

3-5.01

3-5.03

2-4.04

3-5.05

4-6.07

4-7.09

5-8.10

4-6.11

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Вплив Урану затягнеться на кілька місяців. Для тих, кого це торкнеться, почнеться нове життя, зміни і звільнення.

На кого впливає Уран?

18-20.01

17-18.02

18-20.04

20-21.06

21-22.07

21-23.08

21-23.10

20-22.12

За словами Анісімової, якщо ви не знайшли себе у списку, то це не значить, що жодна планета не впливає на вас. Для прогнозу враховується 10 планет, але експерт розраховує дані по Сонцю, адже його річний цикл дозволяє по координаті обчислити дату народження. Для всіх інших варто робити індивідуальний прогноз, що враховує особисті детальні дані.

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