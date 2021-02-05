Клопотенко застраховал лицо на 40 тысяч евро: стала известна причина

Известный украинский кулинар, победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко, который недавно взорвал сеть рецептом настоящего украинского борща, застраховал лицо аж на 40 тысяч евро!

Об этом сам телекулинар рассказал в новом выпуске YouTube-шоу "Слава +".

А вот на вопрос Славы Демина, зачем он это сделал, Клопотенко ответил с присущим ему юмором: надо поинтересоваться у директора.

"Ну, наверное, Саша захотела купить себе новый Jaguar. Поэтому, если со мной что-то случится, она будет ехать в роскошной машине и плакать", - пошутил Евгений.

Евгений Клопотенко и Слава Демин (скриншот с видео)

Впрочем, впоследствии объяснил. На самом деле этому предшествовала неприятная история. Дело в том, что у него с директором одинаковые "доли" в команде, но лицо общего дела - именно Клопотенко.

Как-то весной прошлого года он возвращался домой, но споткнулся, начал бежать вниз и не смог "затормозить". Остановил Евгения столб против парковки, об который звездный кулинар сильно разбил лицо.

После этого его коллега поняла - ей нужна какая-то сатисфакция, ведь она не может ежедневно контролировать его.

"Она сказала: "Делай что хочешь, но если что-то случится, я должна получить вознаграждение". Думал, она шутит, мы посмеялись, а потом я получил страховой полис", - добавил Клопотенко.

О страховании своего лица Клопотенко рассказывает с 1:30:00.

Евгений Клопотенко рассказал, зачем застраховал лицо на космическую сумму

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