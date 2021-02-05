Клопотенко застрахував обличчя на 40 тисяч євро: стала відома причина

Відомий український кулінар, переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко, який нещодавно підірвав мережу рецептом справжнього українського борщу, застрахував обличчя аж на 40 тисяч євро!

Про це сам телекулінар розповів у новому випуску YouTube-шоу "Слава +".

А от на запитання Слави Дьоміна, навіщо він це зробив, Клопотенко відповів з притаманним йому гумором: треба поцікавитися в директора.

"Ну, певно, Саша захотіла купити собі новий Jaguar. Тому, якщо зі мною щось станеться, вона буде їхати в розкішній автівці й плакати", - пожартував Євген.

Євген Клопотенко і Слава Дьомін (скриншот з відео)

Втім, згодом пояснив. Насправді цьому передувала неприємна історія. Річ у тім, що у нього з директором однакові "долі" в команді, але обличчя спільної справи - саме Клопотенко.

Якось навесні минулого року він повертався додому, але спіткнувся, почав бігти донизу і не зміг "загальмувати". Зупинив Євгена стовп проти паркування, об який зірковий кулінар добряче розбив обличчя.

Після цього його колега зрозуміла - їй треба якась сатисфакція, адже вона не може щоденно його контролювати.

"Вона сказала: "Роби що хочеш, але якщо щось трапиться, я маю отримати винагороду". Думав, вона жартує, ми посміялися, а потім я отримав страховий поліс", - додав Клопотенко.

Про страхування свого обличчя Клопотенко розповідає з 1:30:00.

Євген Клопотенко розповів, навіщо застрахував обличчя на космічну суму

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