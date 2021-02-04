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Владимиру Остапчуку повредили машину за 1,4 миллиона

Киев, Четверг 04 февраля 2021 12:11
Владимиру Остапчуку повредили машину за 1,4 миллиона
Владимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Светлана Мащенко

Телеведущий Владимир Остапчук пожаловался на то, что "якась па*ла" повредила ему дорогущий автомобиль, который он подарил своей тогда еще невесте Кристине Горняк.

Ведущий шоу "Маска" на телеканале "Украина" показал в Instagram-stories ущерб и вкратце описал случившееся с ним ЧП.

"В общем, вечер перестает быть томным. Якась па*ла помяла дверь. Мотаюсь по страховой", - подписал кадры с оценщиком из страховой компании телеведущий.

На видео сотрудник измеряет вмятину на двери черного внедорожника Range Rover.

Владимиру Остапчуку повредили машину за 1,4 миллиона

Владимиру Остапчуку повредили автомобиль (скрин: instagram.com/stories/vova_ostapchuk)

Интересно, что такое авто Владимир Остапчук подарил своей возлюбленной Кристине на день рождения в августе прошлого года.

"Она мне рассказывала, что всегда мечтала о Range Rover. Всегда. Последних лет 10. Конечно же, я прислушиваюсь к ее желаниям и мечтам и, по возможности, стараюсь их выполнять", - признался тогда Остапчук.

Стоимость такого внедорожника составляет 1,4 миллиона гривен.

Напомним, что Владимир и Кристина поженились 15 октября 2020-го года, отпраздновав событие пышной свадьбой. Девушка стала второй женой шоумена и взяла его фамилию.

На свадьбе выступала Верка Сердючка, а Владимир даже успел потискать ее маму.

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