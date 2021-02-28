Календарь стрижек на март 2021: когда нельзя идти к парикмахеру

Календарь благоприятных и неблагоприятных дней для стрижек в марте 2021 поможет в вашем планировании походов к парикмахеру и стилисту. Это может уберечь вас от неудачного изменения имиджа или испорченной прически.

Поэтому, перед тем, как записаться в парикмахерскую, стоит внимательно изучить лунный календарь удачных и неудачных дней для стрижек, опубликованный на сайте " Астросфера ".

Добавим, что лунный календарь стрижек был составлен еще в древности, путем длительных наблюдений за влиянием Луны на здоровье и рост волос.

31 марта - можно стричься и окрашивать волосы, благоприятный день

25, 26 и 27 - удачные дни для стрижек и окрашивания волос

23 марта - удачный день для смены имиджа

20 марта - очень благоприятный день для стрижки и окрашивания волос, подходит для любых экспериментов

16, 17 и 18 марта - можно стричься и окрашивать волосы, благоприятные дни

11 марта - можно стричься и окрашивать волосы, благоприятный день

6, 7 и 8 марта - можно стричься и окрашивать волосы, благоприятные дни

5 марта - нейтральный день, не стоит окрашивать волосы, но можно стричься

4 марта - можно стричься и окрашивать волосы, благоприятный день

3 марта - нейтральный день, кардинальные изменения лучше отложить

1 марта и 2 марта - можно стричься и окрашивать волосы, благоприятные дни

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