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Календарь стрижек на март 2021: когда нельзя идти к парикмахеру

Автор: Lite

Календарь благоприятных и неблагоприятных дней для стрижек в марте 2021 поможет в вашем планировании походов к парикмахеру и стилисту. Это может уберечь вас от неудачного изменения имиджа или испорченной прически.

Поэтому, перед тем, как записаться в парикмахерскую, стоит внимательно изучить лунный календарь удачных и неудачных дней для стрижек, опубликованный на сайте "Астросфера".

Самые удачные дни для стрижек в марте

1 марта и 2 марта - можно стричься и окрашивать волосы, благоприятные дни

3 марта - нейтральный день, кардинальные изменения лучше отложить

4 марта - можно стричься и окрашивать волосы, благоприятный день

5 марта - нейтральный день, не стоит окрашивать волосы, но можно стричься

6, 7 и 8 марта - можно стричься и окрашивать волосы, благоприятные дни

11 марта - можно стричься и окрашивать волосы, благоприятный день

16, 17 и 18 марта - можно стричься и окрашивать волосы, благоприятные дни

20 марта - очень благоприятный день для стрижки и окрашивания волос, подходит для любых экспериментов

23 марта - удачный день для смены имиджа

25, 26 и 27 - удачные дни для стрижек и окрашивания волос

31 марта - можно стричься и окрашивать волосы, благоприятный день

Самые неудачные дни для стрижек в марте

  • 9 марта
  • 10 марта
  • 12 марта
  • 13 марта
  • 14 марта
  • 15 марта
  • 19 марта - крайне неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос
  • 21 марта
  • 22 марта
  • 24 марта
  • 28 марта
  • 29 марта
  • 30 марта

Добавим, что лунный календарь стрижек был составлен еще в древности, путем длительных наблюдений за влиянием Луны на здоровье и рост волос.

Ранее мы публиковали гороскоп для всех женщин по знаку Зодиака с 1 по 7 марта.

А также рассказывали о том, какие задачи нужно выполнить каждому знаку Зодиака в марте 2021.

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