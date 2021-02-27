Встречаем весну с позитивом: гороскоп для всех женщин по знаку Зодиака с 1 по 7 марта

Гороскоп на март 2021 года обещает всем представителям зодиакального созвездия спокойный, но насыщенный месяц. Ожидается много изменений в личной сфере и звезды сулят усиление чувственности и привязанности между людьми.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в первую неделю весны, с 1 по 7 марта. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Женщина-Овен

Первую половину недели стоит посвятить решению важных деловых вопросов, а во второй – перевести фокус на личную жизнь и постараться наладить свои взаимоотношения. Это поможет добиться успеха в деловой сфере, и обрести гармонию и взаимопонимание в личной жизни. В семейных парах нужно проявить чуткость, а одиноким – направить свои мысли на привлечение в свою жизнь нужного человека.

Женщина-Телец

Оптимистический настрой и умение направлять энергию в мирное русло поможет в первую неделю марта добиться успеха. У Тельцов появятся мысли о перемене мест и не стоит ему противиться – в первой половине недели не сидите в четырех стенах. Удовлетворить эти потребности поможет также перестановка мебели или небольшой косметический ремонт – для этого будут удачными выходные дни.

Женщина-Близнецы

Не стоит на этой неделе выполнять одновременно несколько дел, так как это начнет безвозвратно отбирать энергию. Займитесь тщательным планированием, чтобы четко распределить время и свои силы на выполнение важных дел, на общение с близкими и на отдых. Поддержка со стороны родных поможет собраться с мыслями и воплотить в жизнь все позитивные изменения.

Женщина-Рак

Первая половина недели будет очень удачна для деловой среды – используйте это время, чтобы закончить все, что осталось с зимнего периода. Это поможет получить вознаграждение за потраченные силы. В среду возможны конфликты в семье, но Ракам нужно сохранять оптимизм и не поддаваться на провокации. Доброжелательность и умение решать споры мирным путем помогут избежать серьезных конфликтов.

Женщина-Лев

Начало недели посвятите решению деловых вопросов и постарайтесь не откладывать ничего на потом, особенно важные задачи. В середине недели нужно уделить внимание себе и постараться укрепить свою энергетику и позитивный настрой. Конец недели может быть опасным – есть риск встречи с недоброжелателями. Их влияние на жизнь Львов может оказаться губительным.

Женщина-Дева

Желанные перемены уже на пороге у Дев, и чтобы их приблизить, стоит уделять время не только решению деловых вопросов, но и личной жизни. Совместное времяпровождение с близкими, забота о них – помогут не только разрешить недопонимание, но и укрепить доверие и чувства. В рабочей сфере вас ждет успех только в том случае, если все задачи выполнять своевременно и не откладывать ничего на потом.

Женщина-Весы

В начале марта звезды сулят Весам серьезные перемены в жизни, которые откроют путь к счастью. Бдительность терять не стоит, но к голосу интуиции стоит внимательно прислушиваться. Внутренний голос подскажет, как обрести счастье в личной жизни. А также интуиция поможет принять верные решения, которые помогут разрешить трудности в деловой среде и получить за это свою награду.

Женщина-Скорпион

Первая неделя весны принесет Скорпионам новые открытия и расширение горизонтов. Дни будут активными и насыщенными, ожидается много интересных предложений. Выбрать все из них не нужно – достаточно будет тех, которые помогут привлечь в жизнь нужные перемены. Удача улыбнется тем, кто находится в поиске любви – подключайте интуицию, чтобы не пропустить сигналы о приближении счастья.

Женщина-Стрелец

Начинайте весну с кардинальных перемен. Это может быть генеральная уборка в доме, чистка приоритетов и воспоминаний – оставьте в прошлом все свои обиды и неприятности, а также людей, которые мешают вашему счастью. Активность на этой неделе будет зашкаливать и это отнимет много энергии. Постарайтесь достаточно отдыхать, чтобы исключить переутомление и связанные с этим недомогания и перепады настроения.

Женщина-Козерог

Ожидается очень активный период и не стоит сбавлять обороты – астрологи советуют не теряться и приступать к воплощению в жизнь самых смелых планов. Можно совершать давно запланированные покупки и шагать навстречу переменам. Удача обязательно улыбнется смелым и уверенным в себе. Не нужно сомневаться в своих силах и возможностях – это может спугнуть удачу.

Женщина-Водолей

Март начнется с прилива сил и энергии, но астрологи советуют Водолеям быть более бдительными, чем обычно. Умеренное решение вопросов станет лучшей тактикой, чем попытки решить все сразу и одновременно. Мудрые решения и сдержанность помогут привлечь в жизнь финансовое благополучие, а также любовь и уважение в деловой сфере. Немаловажным фактором станет женская интуиция – она поможет не ошибиться в принятии важных решений.

Женщина-Рыбы

В первые дни марта Рыбам захочется кардинальных перемен по всем фронтам. Стоит уделить время не только внешнему преображению, но и внутреннему. Это поможет повысить самооценку и вызвать восторг у окружающих. Самые удачные дни для записи к стилисту – первая половина недели, можно смело менять прическу или цвет волос. Для внутреннего настроя стоит прогнать робость и настроиться на успех.