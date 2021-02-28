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Календар стрижок на березень 2021: коли не можна йти до перукаря

Автор: Lite

Календар сприятливих і несприятливих днів для стрижок у березні 2021 допоможе у вашому планування походів до перукаря і стиліста. Це може вберегти вас від невдалого зміни іміджу або зіпсованої зачіски.

Тому, перед тим, як записатися в перукарню, варто уважно вивчити місячний календар вдалих і невдалих днів для стрижок, опублікований на сайті "Астросфера".

Найбільш вдалі дні для стрижок у березні

1 березня та 2 березня - можна стригтися і фарбувати волосся, сприятливі дні

3 березня - нейтральний день, кардинальні зміни краще відкласти

4 березня - можна стригтися і фарбувати волосся, сприятливий день

5 березня - нейтральний день, не варто фарбувати волосся, але можна стригтися

6, 7 і 8 березня - можна стригтися і фарбувати волосся, сприятливі дні

11 березня - можна стригтися і фарбувати волосся, сприятливий день

16, 17 і 18 березня - можна стригтися і фарбувати волосся, сприятливі дні

20 березня - дуже сприятливий день для стрижки та фарбування волосся, підходить для будь-яких експериментів

23 березня - вдалий день для зміни іміджу

25, 26 і 27 - вдалі дні для стрижок і фарбування волосся

31 березня - можна стригтися і фарбувати волосся, сприятливий день

Найбільш невдалі дні для стрижок у березні

  • 9 березня
  • 10 березня
  • 12 березня
  • 13 березня
  • 14 березня
  • 15 березня
  • 19 березня - вкрай несприятливий день для стрижки та фарбування волосся
  • 21 березня
  • 22 березня
  • 24 березня
  • 28 березня
  • 29 березня
  • 30 березня

Додамо, що місячний календар стрижок був складений ще в давнину, шляхом тривалих спостережень за впливом Місяця на здоров'я і ріст волосся

Раніше ми публікували гороскоп для всіх жінок по знаку Зодіаку з 1 по 7 березня.

А також розповідали про те, які завдання потрібно виконати кожному знаку Зодіаку в березні 2021.

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