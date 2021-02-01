Календарь стрижек на февраль 2021: когда к парикмахеру идти не стоит

Календарь благоприятных и неблагоприятных дней для стрижек в феврале поможет в вашем планировании походов к парикмахеру. Это убережет вас от неудачного изменения имиджа или испорченной прически.
Перед тем, как записаться в парикмахерскую, стоит внимательно изучить календарь удачных и неудачных дней для стрижек. Об этом пишет издание Radiotrek.
1 февраля – можно стричься и окрашивать волосы, удачный день
2 февраля – нейтральный день, кардинальные изменения лучше отложить
8 февраля – удачный день
13 февраля – нейтральный день, не стоит окрашивать волосы, но можно стричься
15 февраля – нейтральный день, не стоит кардинально менять прическу
20 февраля - нейтральный день, подходит для любых экспериментов с волосами
21 февраля – удачный день для смены имиджа
24 февраля – удачный день для стрижек и окрашивания волос
4 февраля
5 февраля
6 февраля
7 февраля
10 февраля
11 февраля
14 февраля
17 февраля
18 февраля
27 февраля
Напомним, ранее мы писали о том, что с 30 января наступает ретроградный Меркурий и объясняли, что нельзя будет делать в ближайшие три недели.
А также мы рассказывали о том, когда в 2021 году наступит Масленица и какие традиции и обряды соблюдают в эти дни.