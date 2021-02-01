Календар стрижок на лютий 2021: коли до перукаря йти не варто

Календар сприятливих і несприятливих днів для стрижок у лютому допоможе у вашому плануванню походів до перукаря. Це вбереже вас від невдалої зміни іміджу або зіпсованої зачіски.
Перед тим, як записатися в перукарню, варто уважно вивчити календар вдалих і невдалих днів для стрижок. Про це пише видання Radiotrek.
1 лютого – можна стригтися і фарбувати волосся, вдалий день
2 лютого – нейтральний день, кардинальні зміни краще відкласти
8 лютого – вдалий день
13 лютого – нейтральний день, не варто фарбувати волосся, але можна стригтися
15 лютого – нейтральний день, не варто кардинально змінювати зачіску
20 лютого - нейтральний день, підходить для будь-яких експериментів з волоссям
21 лютого – вдалий день для зміни іміджу
24 лютого – вдалий день для стрижок і фарбування волосся
4 лютого
5 лютого
6 лютого
7 лютого
10 лютого
11 лютого
14 лютого
17 лютого
18 лютого
27 лютого
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з 30 січня настає ретроградний Меркурій і пояснювали, що не можна буде робити в найближчі три тижні.
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