Наступает ретроградный Меркурий: что категорически запрещено делать в этот период

Ретроградный Меркурий начнется 30 января 2021 (фото: pixabay)

Период ретроградного Меркурия начнется 30 января и завершится 21 февраля 2021 года. Астрологи говорят, что в это время планета как бы "останавливает свое движение и начинает разворот в обратном движении". И хотя это лишь оптическая иллюзи, ретроградность способна повлиять на многие аспекты нашей жизни.

О том, что можно и нельзя делать в это время, и какие опасности могут угрожать, рассказала известный украинский астролог Арина Артуровна.

"Месяц завершится ретроградным Меркурием, который начнет тормозить информацию, документацию и мышление с 30 января", - рассказывает астролог.

Согласно календарю на 2021 год Меркурий будет совершать ретроградное движение в такие даты:

с 30 января по 21 февраля,

с 28 мая по 24 июня,

с 26 сентября по 19 октября.

Какие действия в этот период принесут вам успех:

восстановление старых связей;

возобновление контактов с бывшими партнерами по бизнесу и старыми друзьями;

можно пересмотреть (решить недоработки, вопросы) по детям, обучению, земле и недвижимости;

завершить начатые проекты, доработку и переделку чего-либо;

пересдать экзамены, закрыть "хвосты";

навести порядок: дома, на работе, в голове;

вынашивать и обдумывать идеи, а на директном (прямом) движении начать их реализацию;

встретить старых знакомых;

найти потерянные документы либо вещи;

ответить бывшему или бывшей на месседж.

Что нельзя делать в период ретроградного Меркурия:

принимать важные решения;

давать обещания;

заключать договоренности и подписывать документы;

заниматься расширением, масштабированием;

не лучшее время для новых контактов;

открывать бизнес и начинать новые проекты, обучение;

нельзя спешить;

верить на слово друзьям и коллегам (все подтверждать письменно и официально);

покупать автомобиль, гаджеты, "умный дом" и т. д.

Астролог предупреждает, что в это время возможен срыв переговоров, отмена договоренностей, задержка или отмена рейсов, задержка оформления документов, поступления информации, потеря ценных бумаг и вещей.

Ранее астролог также рассказала о том, какие опасности несет полнолуние 28 января, которое произойдет в знаке Льва.

Также Арина Артуровна рассказывала про непростой период, связанный с переходом Солнца в знак Водолея.