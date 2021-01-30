Наступает ретроградный Меркурий: что категорически запрещено делать в этот период

Период ретроградного Меркурия начнется 30 января и завершится 21 февраля 2021 года. Астрологи говорят, что в это время планета как бы "останавливает свое движение и начинает разворот в обратном движении". И хотя это лишь оптическая иллюзи, ретроградность способна повлиять на многие аспекты нашей жизни.
О том, что можно и нельзя делать в это время, и какие опасности могут угрожать, рассказала известный украинский астролог Арина Артуровна.
"Месяц завершится ретроградным Меркурием, который начнет тормозить информацию, документацию и мышление с 30 января", - рассказывает астролог.
Согласно календарю на 2021 год Меркурий будет совершать ретроградное движение в такие даты:
Какие действия в этот период принесут вам успех:
Что нельзя делать в период ретроградного Меркурия:
Астролог предупреждает, что в это время возможен срыв переговоров, отмена договоренностей, задержка или отмена рейсов, задержка оформления документов, поступления информации, потеря ценных бумаг и вещей.
Ранее астролог также рассказала о том, какие опасности несет полнолуние 28 января, которое произойдет в знаке Льва.
Также Арина Артуровна рассказывала про непростой период, связанный с переходом Солнца в знак Водолея.