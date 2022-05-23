Июнь 2022 принесет грандиозные перемены этим знакам Зодиака: кому именно повезет

Близнецы

Вас могут встряхнуть обстоятельства, которые изменят ваше мышление и ваше будущее. Астрологи советуют жить настоящим, и встречать перемены с радостью, и не раздражаться. Обдумайте свое видение настоящего и будущего, распланируй все договоренности и встречи так, чтобы график был весьма гибким и свободным.

Весы

Как только вы поймете, что наступил период перемен, в вашей жизни появятся новые люди и обстоятельства. Сейчас вам стоит сосредоточиться на том, чтобы навести порядок в жизни. Начните с уборки дома и закончите цифровой уборкой - удалите лишние фотографии и файлы, почистите пространство для нового.

Рыбы

Вы долго намеревались реорганизовать элементы своего образа жизни, отношений, деятельности. В июне можете рассчитывать на то, чтобы получить толчок от Вселенной и полностью структурировать ближайшее будущее. Попробуйте и убедитесь сами.