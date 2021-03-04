Ингрессия Марса в Близнецы: астролог рассказала, кто добьется больших успехов в этот период

Во время этой ингрессии будет происходить очень много болтовни, но мало действий.

"Не ведитесь на обещание, все подкрепляйте документально. Многие в это время предпочитают больше обсуждать какие-то дела, проекты, распыляться на несколько дел сразу или брататься за все возможные проекты и не доводить до конца - в худшем случает, в лучшем - делегировать", - рассказывает специалист.

Арина Артуровна считает, что период с 4 по 23 марта прекрасно подойдет для любых видов коммерции и трейдерства. Это время для передачи информации, сплетен, пиара, рекламы и акций. Выводы в это время делаются очень быстро, часто не объективно и информация обрабатывается на поверхностном уровне.

Успешно будут проходить деловые поездки, новые наработки клиентской базы, переговоры и брейншторминги, ключевым моментом будет коллективное мышление и решение. Связи завязываются достаточно быстро, но также легко и распадаются, можно попробовать усидеть на двух стульях сразу.

"Негативные аспекты этого периода - это суета, сумбур, нервозность, отсутствие стабильности и почвы под ногами, что как следствие порождает опоздания, ошибки, аварии, конфликты, ссоры и ДТП. Главным рецептом этого периода будет - фильтрация информации, которую поглощает ваш мозг, с помощью этого вы сможете избежать многих проблем и ошибок", - резюмировала астролог.