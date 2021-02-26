Февральское полнолуние в Деве: что строго запрещено делать в этот период

Февральское полнолуние в Деве произойдет 27 февраля в 10:17. Этот период считается напряженным, так как чреват конфликтами, ссорами, раздражительностью. Что нельзя делать в этот период - читайте в нашем материале.

О рисках и возможностях, которое нам дает февральское полнолуние, рассказала известный украинский астролог Арина Артуровна .

Эксперт советует в это время навести порядок и сделать "зачистку", а в каких сферах - вам подскажет полнолуние, которое высветит ситуации накануне и после события.

В это время нужно быть осторожнее с высказываниями, чтобы не нанести никому обиду. Ведь критика, зависть, нервозность во время полнолуния может зашкаливать.

"На смену мечтательности приходит сосредоточенность, желание навести порядок, все расставить по местам, раздобыть новую информацию и найти ей применение", - рассказывает астролог.

В это время нельзя давать волю эмоциям, и накручивать себя. Полнолуние в Деве чревато раздражительностью из-за малейшей небрежности, неточности и неаккуратности окружающих. Будет расти желание вмешиваться в чужие дела из лучших побуждений и стремление помочь.

Но есть и позитивные моменты - везение будет на стороне деловых людей.

"Это время благоприятное для бизнеса и коммерции, так как люди настроены деловито, конструктивно и готовы идти на заключение большого количества сделок", - добавила Арина Артуровна.

Астролог рекомендует сразу после февральского полнолуния провести краткосрочное голодание или начать длительный курс детокса организма.