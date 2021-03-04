Інгресія Марса в Близнюки: астролог розповіла, хто доб'ється великих успіхів у цей період

Інгрессия Марса в Близнюки відбудеться вже сьогодні, 4 березня, і пробуде там "червона планета" до 23-го числа. Астролог говорить, що в цей час найбільше досягнуть успіху люди, що займаються торгівлею.
Про це розповіла Lite відомий астролог Аріна Артуровна.
Під час цієї інгресії буде відбуватися дуже багато балаканини, але мало дій.
"Не ведіться на обіцянки, всі підкріплюйте документально. Багато хто в цей час віддає перевагу більше обговорювати якісь справи, проєкти, розпорошуватися на кілька справ відразу або брататися за всі можливі проєкти і не доводити до кінця - в гіршому випадку, в кращому - делегувати", - розповідає фахівець.
Аріна Артуровна вважає, що у період з 4 по 23 березня чудово підійде для будь-яких видів комерції і трейдерства. Це час для передачі інформації, пліток, піару, реклами та акцій. Висновки в цей час робляться дуже швидко, часто не об'єктивно та інформація обробляється на поверхневому рівні.
Успішно будуть проходити ділові поїздки, нові напрацювання клієнтської бази, переговори і брейнштормінги, ключовим моментом буде колективне мислення і рішення. Зв'язки зав'язуються досить швидко, але також легко і розпадаються, можна спробувати всидіти на двох стільцях відразу.
"Негативні аспекти цього періоду - це суєта, сумбур, знервованість, відсутність стабільності й ґрунту під ногами, що як наслідок породжує запізнення, помилки, аварії, конфлікти, сварки і ДТП. Головним рецептом цього періоду буде - фільтрація інформації, яку поглинає ваш мозок, за допомогою цього ви зможете уникнути багатьох проблем і помилок", - підсумувала астролог.
Раніше астролог розповіла, які небезпеки можуть застерігати всіх нас через вплив повного місяця в знаку Діва.
Крім того, Аріна Артуровна розповіла, що принесе березень всім знакам Зодіаку.