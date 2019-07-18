Интерактивное искусство на фестивале Bouquet Kyiv Stage

Среди них ­– интерактивный воркшоп для детей с аутизмом, мастер-класс по пластическому танцу для людей почтенного возраста и художественное переосмысление советских мозаик.

Фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage уже второй раз пройдет в Киеве с 16 по 26 августа. Все события будут происходить на территории "Софии Киевской" и в здании музея "Золотые Ворота". Программа фестиваля охватывает сразу несколько направлений. Основное – музыкальное. Организаторы анонсируют более 25 концертов в течение 11 дней фестиваля. Также в программе есть художественные выставки, кинопоказы, беседы под ясенем о культуре, несколько мероприятий для детей и театрализованные экскурсии. Определяющей чертой этих событий является интерактивность и максимальная вовлеченность аудитории.

"Для меня как инициатора именно городского фестиваля очень важен опыт взаимодействия и сотворчества в разных его проявлениях, – говорит Ирина Буданская, идейная вдохновительница и организатор Bouquet Kyiv Stage. – Речь идет не только о музыке. О взаимодействии, доверии и умении наполнять пространство вокруг, поэтому мы запланировали в рамках фестиваля интерактивные программы для детей и детей с аутизмом от шведского коллектива MELO, и спектакль от "АртБагаж" о Фантеркоке".

Мы отобрали для вас общественно важные события, которые стоит посетить на фестивале. Их объединяет сквозная философия Bouquet Kyiv Stage – взаимодействие и сотворчество.

Интерактивные программы от шведского коллектива MELO

В Киеве, в рамках фестиваля Bouquet Kyiv Stage, шведский художественный коллектив MELO представит сразу три события. Первые два он проведет вместе с актерами Нового драматического театра на Печерске, с которыми уже много лет успешно сотрудничает. Это – интерактивные программы для детей и для детей с аутизмом на основе представления SPARA. Еще одно – хореографический воркшоп для людей почтенного возраста. Все мероприятия построены на атмосфере доверия и сотрудничества и приспособлены к потребностям и возможностям аудитории.

Интерактивная сказка-фантазия "Фантеркок – маленький кукольник, сын прачки" от Киевской детской творческой студии "АртБагаж"

На фестивале Киевская детская творческая студия "АртБагаж" покажет необычное представление по мотивам сказки Владимира Писарева "Фантеркок – маленький кукольник, сын прачки". Ценность этого спектакля не только в интересном сюжете, но и в безграничном творчестве и глубоком погружении зрителей во весь театральный процесс.

Зрители сами создадут декорации с крафт-бумаги и нарисуют историю гуашью, благодаря им оживут марионетки из картона. Вместе с режиссером, сценаристкой и актрисой в студии "АртБагаж" Натальей Даценко они станут соавторами неповторимого представления.

Театрализованная экскурсия по "Софии Киевской"

Окунуться в историю, почувствовать дух веков, услышать голос самой "Софии Киевской". Что видел этот собор? Какие тайны он хранит? Как взаимодействует с современным Киевом? Ответы на эти вопросы будут искать участники одной из театрализованных экскурсий по "Софии Киевской" от Нового драматического театра на Печерске.

Из реквизита – только наушники, в которых женский голос шаг за шагом ведет слушателей сквозь величественную историческую достопримечательность города. Постепенно оказывается, что собор – это лишь повод поговорить с самим собой и увидеть тех, кто рядом.

"У нас не будет людей в костюмах. Собственно, актерами выступают само пространство и группа зрителей, случайные прохожие. Наушники и голос, который в них звучит, помогает без сцены и зрительного зала выделить вас как наблюдателя, зрителя. При том, что для других вы – также актер. Подобный формат мне особенно нравится, потому что делает этот опыт очень личным", – рассказывает автор идеи, театральный режиссер Дмитрий Захоженко.

Выставка Виктории Зубенко "Остановись. Смотри. Искусство"

Основой экспозиции этой художественной выставки является альтернативная линия вещей с попыткой культурной идентификации страны. В каждой созданной вещи – фрагмент узора мозаичных панно, нанесенных на автобусные остановки украинскими художниками 60-х годов прошлого века: Владимиром Патиком, Николаем Андрущенко, Аллой Горской, Виктором

Зарецким и другими. Виктория Зубенко создала простые вещи, полные глубокого смысла и красоты.

Напоминаем, что вход на все события фестиваля свободный. Оплатить нужно только вход на территорию "Софии Киевской" и музей "Золотые ворота". Стоимость билета – 50 гривен.

Полную программу фестиваля можно найти здесь