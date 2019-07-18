Інтерактивне мистецтво на фестивалі Bouquet Kyiv Stage

Серед них ― інтерактивний воркшоп для дітей з аутизмом, майстер-клас з пластичного танцю для людей поважного віку та мистецьке переосмислення радянських мозаїк.

Фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage вже вдруге проходитиме у Києві з 16 по 26 серпня. Усі події відбуватимуться на території "Софії Київської" та у приміщенні музею "Золоті Ворота". Програма фестивалю охоплює одразу кілька мистецьких напрямів. Основний ― музичний. Організатори анонсують понад 25 концертів протягом 11 днів фестивалю. Але також у програмі є художні виставки, кінопокази, бесіди під ясенем про культуру, кілька заходів для дітей та театралізовані екскурсії. Визначальною рисою цих подій є інтерактивність та максимальна залученість аудиторії.

"Для мене як ініціаторки саме міського фестивалю дуже важливими є досвід взаємодії і співтворчості у різних їхніх проявах, ― говорить Ірина Буданська, ідейна натхненниця та організаторка Bouquet Kyiv Stage. ― Йдеться не лише про музику. Про взаємодію, довіру і вміння наповнювати простір довкола, наприклад, — і заплановані в рамках фестивалю інтерактивні програми для дітей та дітей з аутизмом від шведського колективу MELO, і вистава “АртБагажу” про Фантеркока".

Ми відібрали для вас суспільно важливі події, які варто відвідати на фестивалі. Їх об’єднує наскрізна філософія Bouquet Kyiv Stage ― взаємодія та співтворчість.

Інтерактивні програми від шведського колективу MELO

У Києві, у рамках фестивалю Bouquet Kyiv Stage, шведський мистецький колектив MELO представить одразу три події. Перші дві він проведе разом із акторами Нового драматичного театру на Печерську, з якими вже багато років успішно співпрацює. Це ― інтерактивні програми для дітей та для дітей з аутизмом на основі вистави SPARA. Ще одна ― хореографічний воркшоп для людей літнього віку. Усі заходи побудовані на атмосфері довіри та співпраці і пристосовані до потреб та можливостей аудиторії.

Інтерактивна казка-фантазія "Фантеркок – маленький лялькар, син пралі" від Київської дитячої творчої студії "АртБагаж"

На фестивалі Київська дитяча творча студія "АртБагаж" покаже незвичайну виставу за мотивами казки Володимира Писарєва "Фантеркок — маленький лялькар, син прачки". Цінність цієї вистави не лише в цікавому сюжеті, а й у безмежній творчості та глибокому зануренні глядачів у весь театральний процес.

Глядачі самі створять декорації із крафт-паперу і намалюють історію гуашшю, завдяки їм оживуть ляльки-смикунці з картону. Разом із режисеркою, сценаристкою і актрисою в студії "АртБагаж" Наталією Даценко вони стануть співтворцями неповторної вистави.

Театралізована екскурсія "Софіэю Київською"

Поринути в історію, відчути дух століть, почути голос самої "Софії Київської". Що бачив цей собор? Які таємниці він зберігає? Як взаємодіє із сучасним Києвом? Відповіді на ці питання шукатимуть учасники однієї з театралізованих екскурсій "Софією Київською" від Нового драматичного театру на Печерську.

Із реквізиту — лише навушники, у яких жіночий голос крок за кроком веде слухачів крізь найвеличнішу історичну пам'ятку міста. Поступово виявляється, що собор – це лише привід поговорити із самим собою та побачити тих, хто поряд.

"У нас не буде людей у костюмах. Власне, акторами виступають сам простір і група глядачів, випадкові перехожі. Навушники і голос, що в них лунає, допомагає без сцени і глядацької зали виділити вас як спостерігача, глядача. При тому, що для інших ви — також актор. Подібний формат мені особливо подобається, бо робить цей досвід дуже особистим", — розповідає автор ідеї, театральний режисер Дмитро Захоженко.

Виставка Вікторії Зубенко "Зупинись. Дивись. Мистецтво"

Основою експозиції цієї художньої виставки є альтернативна лінія речей зі спробою культурної ідентифікації країни. У кожній створеній речі — фрагмент візерунку мозаїчних панно, нанесених на автобусні зупинки українськими художниками 60-х років минулого століття: Володимиром Патиком, Миколою Андрущенком, Аллою Горською, Віктором Зарецьким та іншими.

Вікторія Зубенко створила прості речі, сповнені глибокого змісту і краси.

Нагадуємо, що вхід на всі події фестивалю є вільним. Оплатити потрібно лише вхід на територію "Софії Київської" та музею "Золоті ворота". Вартість квитка – 50 гривень.

Повну програму фестивалю можна знайти тут