Худшие дни остались позади: гороскоп для всех знаков Зодиака с 22 по 28 февраля

Овен

Вас будет тянуть провести время в одиночестве и не стоит сопротивляться. Это время необходимо для углубленного изучения или продуктивной работы. Вы сможете понять скрытые мотивы других людей и это поможет преуспеть в карьере. Ваши пробивные способности будут на высоте и все задуманное будет получаться. Будьте смелее в своих действиях и говорите прямо, чего хотите – начальству, близким людям. Между тактикой выжидания и действием – выбирайте второе.

Телец

Звезды советуют полагаться на интуицию в принятии важных решений, в отдельные моменты вас посетит дар предвидения. Это поможет легко обойти все препятствия и добиться всех поставленных целей. Займитесь усвоением новых знаний, отправляйтесь в путешествие или поход. Новые знакомства вам принесут много радости. Прислушайтесь к советам своих друзей и смотрите проще на неформальное общение – оно принесет вам интересные знакомства, в том числе и в интернете.

Близнецы

Неделя будет складываться удачно благодаря ориентировке в текущей ситуации и необходимой информации. Это позволит принимать правильные решения и добиваться поставленных задач. Постарайтесь вести тихий и размеренный образ жизни, но сочетайте его с целеустремленностью и активностью. В эти дни стоит уделить внимание внутреннему развитию – это даст ключ к пониманию других людей. Вы успеете разобраться со всеми профессиональными и финансовыми вопросами, в том числе и с теми, которые имеют отношения к долгам.

Рак

У вас проснется тяга к знаниям и будет интерес к очень широкому кругу вопросов. Вы сможете одолеть материал любого объема и сложности – используйте этот период, чтобы начать изучение иностранного языка. В личной сфере начнется активизация партнерства, но имейте в виду – вам придется дать полную свободу без инициативы. Также вы сможете отдать партнеру часть своих обязанностей. Возможно появление новых друзей и приятные прогулки или поездки. В сложной ситуации к вам на помощь придут друзья. Постарайтесь решение вопросов осуществлять неформально.

Лев

Деловая активность будет на высоте, хотя могут возникать острые и неоднозначные ситуации, которые потребуют быстроты реакции и смелости. Это разбудит еще большую активность и результативность. Из любой ситуации Львы выйдут победителями. Постарайтесь уделить внимание физическим нагрузкам и своему здоровью. У кого есть проблемы с реализацией или работой, смогут найти новое место или пойти на повышение. Ставьте перед собой конкретные цели.

Дева

Звезды сулят позитивные изменения в личной жизни и получится достигнуть взаимопонимания и гармонии. Помните, что любой конфликт можно урегулировать благодаря диалогу с партнером, и, чтобы снять напряжение, нужно разговаривать в доброжелательной и заинтересованной манере. Неделя также прекрасно подходит для освоения новой техники, спортивных игр и экспериментов. В вашу жизнь может войти что-то новое и необычное – пустите его. Возможны романтические знакомства и свидания.

Весы

Сконцентрируйте своей внимание на важных вопросах, которые требуют пристального внимания. У вас получится кардинально улучшить свое самочувствие и поменять режим дня, неправильное питание и перенапряжение могут совершенно вас вымотать, пересмотрите свой график. Наведите порядок в квартире, проведите очистку своего пространства от хлама. Удачны будут финансовые операции – можно делать покупки, брать кредиты и давать взаймы. В отдельных ситуациях будьте готовы принимать смелые и рискованные решения.

Скорпион

Удача ждет Скорпионов в личной жизни, и вы будете настроены на романтическую волну. Последняя неделя февраля станет прекрасным временем для влюбленности, романтических свиданий, любовных признаний. Можете попробовать себя в творчестве – стихах, пении, живописи. Возможно, вас пригласят на торжество или юбилей. В партнерских отношениях сможете сгладить все острые углы. Если у вас запланированы публичные выступления, юридические разбирательства или экзамены – дерзайте, удача на вашей стороне.

Стрелец

Направьте свою активность в самую успешную сферу жизни и не прогадаете. Ваша деловая хватка и усилия будут вознаграждены. Уделите время дому – уборка, ремонт, починка техники или даже запас продуктов. Личная жизнь отойдет на второй план, хотя будет присутствовать теплота и доброжелательностью. Ваша сила сейчас заключается в умении оценивать обстановку, договариваться с другими людьми и принятии оптимальных решений. Придерживайтесь дисциплины.

Козерог

Научитесь самостоятельно распоряжаться своим временем и у вас получится успешно себя проявить. Коммуникабельность будет на высоте – можете вступать в общение, знакомиться с новыми людьми, обмениваться опытом. Особое удовольствие вам принесет общение с любимым человеком. Удачными будут поездки, спортивные соревнования, походы на концерт или в кинотеатр. Позвольте себе свободу действий – поступайте так, как хочется именно вам.

Водолей

Звезды сулят улучшение финансового положения. Возможно вы получите премию или помощь от родных людей. У вас появится возможность порадовать себя и близких какими-то покупками. Не упускайте удачное время для шоппинга. Самая основная тема недели – общение с родственниками, у вас получится сгладить все конфликты и достичь взаимопонимания.

Рыбы

Для достижения и реализации всех целей – включайте личную активность и деятельность. Ваши поступки станут ключом к продвижению вперед. Удачный период для контактов и знакомств, возможны поездки. Проявляйте инициативу в общении – тогда оно станет гармоничным и даст вам много в плане понимания и роста. Чем больше вы будете получать впечатлений, тем интереснее будут складываться ваши дни. Возможны совместные поездки с друзьями.