ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Март принесет любовь и приключения: счастливчиков только четверо!

Новина українською → Четверг 18 февраля 2021 05:25
Март принесет любовь и приключения: счастливчиков только четверо! Гороскоп любви на март 2021 (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на март говорит о том, что в жизни многих представителей зодиакального созвездия начнется белая полоса. Напряженность планет и звезд пойдет на спад и задуманные планы начнут осуществляться намного легче и быстрее.

Астрологи рассказали, кого из знаков Зодиака ждут любовные приключения и изменения в личной сфере в марте. Об этом сообщает издание Glamour.

Телец

В марте для представителей этого знака Зодиака наступит настоящий рай! Будет много свиданий, как в романтических фильмах, уютные вечера под одним пледом с близким человеком, трогательные признания в любви. У свободных Тельцов есть все шансы именно в марте встретить свою половинку.

Рак

Ваша основная суперсила в марте – интуиция. Она будет помогать во всех сферах жизни, но особенно – в делах сердечных. Внимательно прислушивайтесь к себе во время встречи с очередным поклонником, а также во время общения с близким человеком. Самое лучшее, что стоит делать в марте – быть открытыми и искренними. Если вовремя обсудить острые вопрос, то все будет великолепно.

Лев

Приготовьтесь к тому, что весна для вас начнется с наслаждения и внимания со стороны противоположного пола. Те, отношения, которые уже существуют – будут безоблачными и полны приятных моментов. Свободным Львам звезды сулят лучи внимания и интересные знакомства.

Водолей

Можете отбросить в сторону тревоги и отдаться течению – все, что будет происходить в марте, приведет вас к хеппи-энду. Не отравляйте свою жизнь негативными мыслями и настраивайтесь на легкий и безоблачный период.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали главных счастливчиков в марте по знаку Зодиака.

А также рассказывали о том, кому звезды сулят успех и везение с 15 по 21 февраля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни гороскоп знаки Зодиака астрология
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В метро Киева появились необычные устройства: как они выглядят и для чего нужны
В метро Киева появились необычные устройства: как они выглядят и для чего нужны