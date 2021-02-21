Найгірші дні залишилися позаду: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 22 по 28 лютого

Овен

Вас буде тягнути провести час на самоті й не варто чинити опір. Це необхідно для поглибленого вивчення або продуктивної роботи. Ви зможете зрозуміти приховані мотиви інших людей і це допоможе досягти успіху в кар'єрі. Ваші пробивні здібності будуть на висоті й все задумане буде виходити. Будьте сміливіше у своїх діях і говоріть прямо, чого хочете – начальству, близьким людям. Між тактикою вичікування і дією – вибирайте друге.

Телець

Зірки радять покладатися на інтуїцію у прийнятті важливих рішень, в окремі моменти вас відвідає дар передбачення. Це допоможе легко обійти всі перешкоди та досягти всіх поставлених цілей. Займіться засвоєнням нових знань, вирушайте в подорож або похід. Нові знайомства принесуть вам багато радості. Прислухайтеся до порад своїх друзів і дивіться простіше на неформальне спілкування – воно принесе вам цікаві знайомства, в тому числі й в інтернеті.

Близнюки

Тиждень буде складатися вдало завдяки орієнтуванню в поточній ситуації та необхідній інформації. Це дозволить приймати правильні рішення та досягати поставлених завдань. Постарайтеся вести тихий і розмірений спосіб життя, але поєднуйте його з цілеспрямованістю та активністю. У ці дні варто приділити увагу внутрішньому розвитку – це дасть ключ до розуміння інших людей. Ви встигнете розібратися зі всіма професійними та фінансовими питаннями, в тому числі й з тими, які мають відношення до боргів.

Рак

У вас прокинеться тяга до знань і буде інтерес до дуже широкого кола питань. Ви зможете здолати матеріал будь-якого об'єму і складності – використовуйте цей час, щоб почати вивчення іноземної мови. В особистій сфері почнеться активізація партнерства, але майте на увазі – вам доведеться дати повну свободу без ініціативи. Також ви зможете віддати партнеру частину своїх обов'язків. Можлива поява нових друзів і приємні прогулянки або поїздки. У складній ситуації вам на допомогу прийдуть друзі. Постарайтеся розв'язання питань здійснювати неформально.

Лев

Ділова активність буде на висоті, хоча можуть виникати гострі та неоднозначні ситуації, які потребують швидкості реакції та сміливості. Це викличе ще більшу активність і результативність. З будь-якої ситуації Леви вийдуть переможцями. Постарайтеся приділити увагу фізичним навантаженням і своєму здоров'ю. У кого є проблеми з реалізацією або роботою, зможуть знайти нове місце або піти на підвищення. Ставте перед собою конкретні цілі.

Діва

Зірки обіцяють позитивні зміни в особистому житті й вийде досягти взаєморозуміння і гармонії. Пам'ятайте, що будь-який конфлікт можна врегулювати завдяки діалогу з партнером, і, щоб зняти напругу, треба розмовляти в доброзичливій і зацікавленій манері. Тиждень також прекрасно підходить для освоєння нової техніки, спортивних ігор і експериментів. У ваше життя може увійти щось нове і незвичайне – пустіть його. Можливі романтичні знайомства і побачення.

Терези

Сконцентруйте свою увагу на важливих питаннях, які вимагають пильної уваги. У вас вийде кардинально поліпшити своє самопочуття і змінити режим дня, неправильне харчування і перенапруження можуть абсолютно вас вимотати, перегляньте свій графік. Наведіть порядок у квартирі, проведіть очищення свого простору від мотлоху. Вдалими будуть фінансові операції - можна робити покупки, брати кредити та давати в борг. В окремих ситуаціях будьте готові приймати сміливі й ризиковані рішення.

Скорпіон

Удача чекає Скорпіонів в особистому житті, і ви будете налаштовані на романтичну хвилю. Останній тиждень лютого стане чудовим часом для закоханості, романтичних побачень, любовних освідчень. Можете спробувати себе у творчості – віршах, співі, живопису. Можливо, вас запросять на свято або ювілей. В партнерських відносинах зможете згладити всі гострі кути. Якщо у вас заплановані публічні виступи, юридичні розгляди або іспити – дерзайте, удача на вашій стороні.

Стрілець

Направте свою активність у найуспішнішу сферу життя і не прогадаєте. Ваша ділова хватка і зусилля будуть винагороджені. Приділіть час дому – прибирання, ремонт, лагодження техніки або навіть запас продуктів. Особисте життя відійде на другий план, хоча буде присутня теплота і доброзичливість. Ваша сила зараз полягає в умінні оцінювати обстановку, домовлятися з іншими людьми та прийнятті оптимальних рішень. Дотримуйтеся дисципліни.

Козоріг

Навчитеся самостійно розпоряджатися своїм часом і у вас вийде успішно себе проявити. Комунікабельність буде на висоті – можете вступати в спілкування, знайомитися з новими людьми, обмінюватися досвідом. Особливе задоволення вам принесе спілкування з коханою людиною. Вдалими будуть поїздки, спортивні змагання, походи на концерт або в кінотеатр. Дозвольте собі свободу дій – робіть так, як хочеться саме вам.

Водолій

Зірки обіцяють покращення фінансового становища. Можливо ви отримаєте премію або допомогу від рідних людей. У вас з'явиться можливість порадувати себе і близьких якимись покупками. Не втрачайте вдалий час для шопінгу. Головна тема тижня – спілкування з родичами, у вас вийде згладити всі конфлікти та досягти взаєморозуміння.

Риби

Для досягнення і реалізації всіх цілей – вмикайте особисту активність і діяльність. Ваші вчинки стануть ключем до просування вперед. Вдалий період для контактів і знайомств, можливі поїздки. Проявляйте ініціативу в спілкуванні – тоді воно стане гармонійним і дасть вам багато в плані розуміння і зростання. Чим більше ви будете отримувати вражень, тим цікавішими будуть складатися ваші дні. Можливі спільні поїздки з друзями.