"Холостий" Місяць: астролог розповіла, чого варто побоюватися в лютому

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Експерт пояснила, чим загрожує цей період і що слід робити, щоб уникнути проблем і невдач

Професійний астролог Олена Молдованова дала астрологічний прогноз на лютий 2019 року. Вона пояснила, що в цей період ми зможемо спостерігати так званий "Місяць без курсу" - час, коли варто завмерти і не квапити життєві події. На сторінці в Instagram вона опублікувала точний час, коли станеться це явище і дала рекомендації, як слід себе вести в лютому.

За словами експерта, в астрології Місяць пов'язаний з розвитком різних процесів і подій у різних сферах.

"В астрології є один дуже простий і надійний спосіб почати справу, з якої нічого не вийде. Або зробити абсолютно марну покупку. Або позичити комусь гроші так, щоб їх потім не повернули. Для всього цього треба почати справу на "холостий" Місяці", - зазначила Молдованова.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Фахівець пояснила, що під час руху нічного небесного світила "без курсу" події не розвиваються, множаться помилок і виникають упущень. Всі процеси завмирають, а люди стають розсіяними і сонними.

"На Місяці "без курсу" краще не починати нові справи і проекти, для яких важлива перспектива розвитку. Такі починання не будуть продовжені, всі процеси затягуються, обіцянки не виконуються, нові ідеї та пропозиції виявляються нікому не потрібними. На Місяці "без курсу" можна здавати аналізи, проводити медичні обстеження, робити операції", - зазначила астролог.

Також Олена пояснила, чим краще зайнятися в цей період. Рекомендується більше відпочивати, читати, гуляти, займатися духовними практиками і медитувати, а також насолоджуватися спокоєм. Допускається вирішення дрібних побутових ситуацій, а також можна продовжувати раніше розпочаті справи.

Астролог назвала конкретний час, коли буде спостерігатися це астрологічне явище.

1.02 з 00:33-02:45

3.02 з 12:53-15:00

6.02 з 02:00-04:00

8.02 з 00:14-16:32

11.02 з 01:48-03:26

13.02 з 00:27-11:30

15.02 з 14:50-16:00

17.02 з 16:18-17:19

19.02 з 15:50-16:45

21.02 з 03:52-16:15

23.02 з 17:11-17:54

25.02 з 14:14-23:18

28.02 з 08:18-08:46

Нагадаємо, що астролог позначила правила поведінки, яких варто дотримуватися під час січневого "коридору затемнень".

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