Грозовые дожди с градом и шквалы: в Украине разгуляется непогода

Погода в центральных регионах 10 июня

В Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях ожидается переменная облачность, пройдут дожди с грозами. Температура воздуха в дневное время будет около +22... +25 градусов.

Погода на Западе Украины 10 июня

Во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях будут осадки в виде дождей и гроз. Столбики термометров днем покажут около +22... +25 градусов.

В Волынской и Ровенской областях - грозовые дожди и переменная облачность. Термометры днем покажут +23... +26 градусов.

Погода на Севере Украины 10 июня

В Киевской, Житомирской и Черниговской областях пройдут осадки, а также будет переменная облачность. Температура воздуха днем около +22... +25 градусов.

Сумскую область зальют грозовые дожди. Столбики термометров днем будут колебаться в пределах +21... +24 градусов.

Погода в восточных регионах 10 июня

В Харьковской и Донецкой областях переменная облачность, облачно, дождь и грозы. Термометры в этих регионах покажут днем около +22... +25 градусов.

В Луганской области будет дождливо. Температура воздуха днем около +23... +26 градусов.

Погода на Юге Украины 10 июня

В Одесской и Николаевской областях будет переменная облачность, пройдут осадки. Температура воздуха в дневное время составит +24... +27 градусов.

В Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму ожидаются дожди и грозы. Столбики термометров днем покажут +22... +25 градусов.