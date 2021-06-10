Грозові дощі з градом і шквали: в Україні розгуляється негода

Погода в центральних регіонах 10 червня

У Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях очікується мінлива хмарність, пройдуть дощі з грозами. Температура повітря в денний час буде близько +22... +25 градусів.

Погода на Заході України 10 червня

У Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях будуть опади у вигляді дощів та гроз. Стовпчики термометрів вдень покажуть близько +22... +25 градусів.

У Волинській та Рівненській областях - грозові дощі та мінлива хмарність. Термометри вдень покажуть +23... +26 градусів.

Погода на Півночі України 10 червня

У Київській, Житомирській та Чернігівській областях пройдуть опади, а також буде мінлива хмарність. Температура повітря вдень близько +22... +25 градусів.

Сумську область заллють грозові дощі. Стовпчики термометрів вдень коливатимуться в межах +21... +24 градусів.

Погода у східних регіонах 10 червня

У Харківській та Донецькій областях мінлива хмарність, хмарно, дощ і грози. Термометри в цих регіонах покажуть вдень близько +22... +25 градусів.

У Луганській області дощитиме. Температура повітря вдень близько +23... +26 градусів.

Погода на Півдні України 10 червня

В Одеській і Миколаївській областях буде мінлива хмарність, пройдуть опади. Температура повітря в денний час складе +24... +27 градусів.

У Херсонській та Запорізькій областях, а також у Криму очікуються дощі та грози. Стовпчики термометрів вдень покажуть +22... +25 градусів.