Гороскоп на октябрь для Рака: вас ждут кардинальные перемены!

Гороскоп на октябрь 2021 для знака Зодиака Рак сулит ряд важных жизненных перемен, в том числе в финансовом плане, в бизнесе и карьере.

Прогнозом на октябрь для Рака с Lite поделилась известный астролог Арина Артуровна . Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку).

"Кардинальная смена постоянного места жительства либо просто переезд в пределах одного региона - именно такой потенциал для большинства Раков присутствует в октябре 2021 года", - говорит астролог.

Кроме того, в этом период будут совершаться выгодные финансовые операции, возможно появление новых бизнес-планов в формате онлайн-сотрудничества с постоянными бизнес-партнерами.

Многим Ракам понадобится гибкость суждений и принятие оптимальных компромиссных решений. Весь этот месяц для вас будет актуальна тема чужих денег, кредитов, инвестиций.

Главный совет при таком раскладе - никаких долгов и займов, так как есть риск попасть в оборот финансовой пирамиды. Старайтесь пока максимально избегать банков и кредитных карточек - до исправления ситуации.

Для дальнейшего продвижения по службе и карьерного роста у Раков присутствует очень хороший потенциал именно в октябре 2021 года. Предоставьте начальству свое видение новой франшизы, докажите ее превосходство и эффективность для общего дела.

"Во второй декаде месяца звезды рекомендуют заняться ремонтом - все обстоятельства складываются таким образом, что этот процесс должен пройти для вас успешно и безболезненно в финансовом смысле", - рекомендует Арина.

На работе могут возникнуть проблемы с договорами по партнерству. Поэтому первостепенное значение Раки должны уделять офисным бумагам - перепроверять каждую подпись, печати, штампы.

Те, кто давно планировал завести себе домашнего питомца, могут сделать это в октябре 2021.

Со здоровьем никаких проблем во второй осенний месяц не предвидится.