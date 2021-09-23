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Гороскоп на жовтень для Рака: вас чекають кардинальні зміни!

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Четвер 23 вересня 2021 20:00
Гороскоп на жовтень для Рака: вас чекають кардинальні зміни! Колаж РБК-Україна: Гороскоп на жовтень 2021 для Рака
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на жовтень 2021 для знака Зодіаку Рак обіцяє ряд важливих життєвих змін, в тому числі у фінансовому плані, в бізнесі і кар'єрі.

Прогнозом на жовтень для Рака з Lite поділилася відомий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком).

"Кардинальна зміна постійного місця проживання або просто переїзд в межах одного регіону - саме такий потенціал для більшості раків присутній в жовтні 2021 року", - говорить астролог.

Крім того, в цьому період будуть відбуватися вигідні фінансові операції, можлива поява нових бізнес-планів у форматі онлайн-співпраці з постійними бізнес-партнерами.

Багатьом Ракам знадобиться гнучкість суджень і прийняття оптимальних компромісних рішень. Весь цей місяць для вас буде актуальна тема чужих грошей, кредитів, інвестицій.

Головна порада при такому розкладі - ніяких боргів і позик, так як є ризик потрапити в обіг фінансової піраміди. Намагайтеся поки максимально уникати банків і кредитних карток - до виправлення ситуації.

Для подальшого просування по службі і кар'єрного зростання у Раків присутній дуже хороший потенціал саме в жовтні 2021 року. Надайте начальству своє бачення нової франшизи, доведіть її перевагу і ефективність для спільної справи.

"У другій декаді місяця зірки рекомендують зайнятися ремонтом - всі обставини складаються таким чином, що цей процес повинен пройти для вас успішно і безболісно у фінансовому сенсі", - рекомендує Аріна.

На роботі можуть виникнути проблеми з договорами по партнерству. Тому першорядне значення Раки повинні приділяти офісним паперам - перевіряти кожен підпис, печатки, штампи.

Ті, хто давно планував завести собі домашнього годованця, можуть зробити це в жовтні 2021.

Зі здоров'ям ніяких проблем у другий осінній місяць не передбачається.

Раніше астролог також розповіла, що в жовтні чекає Овна, Тільця і Близнюків.

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