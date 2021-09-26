Гороскоп на октябрь 2021 для Девы: что изменится для вас в карьере, финансах и любви

"Напряженный темп лета и сентября резко пойдет на спад. Девы в октябре получат желаемое спокойствие и размеренность, смогут уделить больше внимания внешности и гардеробу. Основной совет от современных дизайнеров - придайте своему луку более современные формы, откажитесь хотя бы на время от классики, обновите собственную стилистику", - рекомендует астролог.

Арина Артуровна также советует уделить внимание полноценному отдыху. Для тех, кто активен по жизни, нужно сменить обстановку, посетить онлайн-кинотеатр или виртуальную выставку музейных сокровищниц мира. Те, кто большую часть рабочего времени проводит за монитором компьютера, отдадут предпочтение горному слалому, плаванию, треккингу в горы и прочим развлечениям.

Чрезвычайно благоприятен октябрь для Дев, чья деятельность связана с публичными выступлениями. Поэтому коучеры, имиджмейкеры, бизнес-тренеры получат полную занятость и востребованность в своей профессии.

В октябре Девам самое время решать давно назревший квартирный вопрос. Сейчас самое лучшее время для операций с недвижимостью, однако в процессе не следует терять бдительности, а уделять максимум внимания каждому нюансу - по предварительной документации, составлении договора купли-продажи и прочее, особенно во время ретроградного Меркурия до 20 октября.

Есть также неплохой потенциал для неожиданных дополнительных заработков. В связи с этим не стоит игнорировать акции, криптовалюту и розыгрыши онлайн-лотерей и других ресурсов.

Для Дев, находящихся в браке, намечается пополнение в семье, поэтому им желательно внимательно отнестись к состоянию своего здоровья.