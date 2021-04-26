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Гороскоп на травень для Терезів: які доленосні зміни чекають вас в кінці весни

Новость на русском → Понеділок 26 квітня 2021 19:30
Гороскоп на травень для Терезів: які доленосні зміни чекають вас в кінці весни Колаж РБК-Україна: Гороскоп на травень 2021 для Терезів
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на травень 2021 для знака Зодіаку Терези підкаже, до яких важливих подій і змін слід вам приготуватися в останній місяць весни. Астролог дала важливі поради представникам знака у сферах кохання, кар'єри, фінансів, відносин з близькими, а також здоров'я.

Прогноз на травень 2021 для Терезів склала відомий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцендентом (висхідним знаком).

Астролог прогнозує, що у асцендентних Терезів в цьому місяці програються теми грошей, чужих речей, вигоди. Також контакти, поїздки та інформація, родичі, які, можливо цю вигоду принесуть або навпаки створять перешкоди і проблемні ситуації. Крім цього можливі великі витрати на дітей, коханців, розваги, або втрати через необдуманий ризик або партнера.

"Відмінні перспективи по роботі і в бізнесі в першій половині місяця, є всі шанси реалізувати робочі плани, які не потребують довгої підготовки, і отримати при цьому непоганий дохід", - прогнозує Аріна Артуровна.

У сімейному житті у Терезів все йде досить сприятливо, можливо, ви захочете придбати домашню тварину або привести свій дім в порядок. Гарний час для облаштування будинку, ремонтних робіт, придбання меблів і всіляких аксесуарів.

Одиноким Терезам астролог радить сміливо вирушати в поїздку, відрядження, навчання і ви будете приємно здивовані цікавими контактами. Не бійтеся бути лідером у стосунках, беріть ініціативу в свої руки. Потенційний партнер оцінить ці якості з великим ентузіазмом.

"Наприкінці місяця вас можуть очікувати плітки, інтриги, проблемні сусіди - не піддавайтеся на провокації. Власникам авто рекомендується провести технічний огляд і поміняти гуму, щоб ситуація не змусила вас зненацька" - резюмувала астролог.

Раніше астролог також дала прогноз на травень 2021 для Овна, Тельця, Близнюків, Рака, Лева і Діви.

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