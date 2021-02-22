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Гороскоп на март для Рака: какие перемены вас ждут в финансах и любви

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на март 2021 для Рака подскажет, что звезды сулят знаку Зодиака в первый месяц весны. Новая любовь, материальная прибыль, проблемы со здоровьем? Астролог рассказала, к чему следует готовиться представителю водной стихии.

Прогнозом на 2021 год для Рака поделилась известный украинский астролог Арина Артуровна.

Эксперт советует в марте позаботиться о своем здоровье, так как могут обостриться хронические, иммунные и психологическо-невротические болезни. Так же есть опасность штрафов, краж и мошенничества, проблемы с налоговыми.

"Образование, онлайн-обучение, путешествия, рекламные кампании и продвижение своего бренда выступят в этом месяце на первый план. Кроме того, возможны романтическое увлечение или приятные приключения за границей", - пишет Арина Артуровна.

Также в марте могут возникнуть ситуации и быть предприняты действия, связанные с бракоразводным процессом или судебными решением. Если решаете юридические вопросы - они будут в Вашу пользу.

"В финансовых вопросах следует быть информационно-подкованным и расставаться с деньгами разумно. В этот период предприниматели, а также все, кто работает с крупными инвестициями, должны быть сдержанными, аккуратными и предельно прагматичными, чтобы не стать жертвой мошенников", - советует астролог.

Ранее астролог также поделилась гороскопом для Близнецов, Тельца и Овна.

Также таролог рассказала, что ждет все знаки Зодиака в любви, деньгах и карьере в последнюю неделю зимы.

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