Гороскоп на март для Рака: какие перемены вас ждут в финансах и любви

Эксперт советует в марте позаботиться о своем здоровье, так как могут обостриться хронические, иммунные и психологическо-невротические болезни. Так же есть опасность штрафов, краж и мошенничества, проблемы с налоговыми.

"Образование, онлайн-обучение, путешествия, рекламные кампании и продвижение своего бренда выступят в этом месяце на первый план. Кроме того, возможны романтическое увлечение или приятные приключения за границей", - пишет Арина Артуровна.

Также в марте могут возникнуть ситуации и быть предприняты действия, связанные с бракоразводным процессом или судебными решением. Если решаете юридические вопросы - они будут в Вашу пользу.

"В финансовых вопросах следует быть информационно-подкованным и расставаться с деньгами разумно. В этот период предприниматели, а также все, кто работает с крупными инвестициями, должны быть сдержанными, аккуратными и предельно прагматичными, чтобы не стать жертвой мошенников", - советует астролог.