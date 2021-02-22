Гороскоп на березень для Рака: які зміни чекають на вас в фінансах і коханні

Експерт радить у березні подбати про своє здоров'я, так як можуть загостритися хронічні, імунні та психологічно-невротичні хвороби. Так само є небезпека штрафів, крадіжок і шахрайства, проблеми з податковими.

"Освіта, онлайн-навчання, подорожі, рекламні кампанії та просування свого бренду виступлять в цьому місяці на перший план. Крім того, можливі романтичне захоплення або приємні пригоди за кордоном", - пише Аріна Артуровна.

Також в березні можуть виникнути ситуації і бути зроблені дії, пов'язані з розлученням або судовим рішенням. Якщо розв'язуєте юридичні питання - вони будуть на Вашу користь.

"У фінансових питаннях слід бути інформаційно-підкованим і розлучатися з грошима розумно. У цей період підприємці, а також всі, хто працює з великими інвестиціями, повинні бути стриманими, акуратними і гранично прагматичними, щоб не стати жертвою шахраїв", - радить астролог.