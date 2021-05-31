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Гороскоп на июнь 2021 для Скорпиона: в вашу жизнь ворвутся роковые события!

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на июнь 2021 для Скорпиона расскажет про важные события, которые произойдут в вашей жизни в начале лета. Показательным в это время станет коридор затмений - астролог советует представителям знака быть осторожнее.

Прогнозом на июнь для Скорпиона с нами поделилась известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асценденту (восходящему знаку).

"В июне нужно постараться контролировать себя и свои эмоции, так как все может портить грубость в разговорах, слишком резкие суждения и поведение. Достижению поставленных перед собой целей помогут врожденная интуиция и проницательность, дальновидность и критическое мышление", - рассказывает Арина Артуровна.

Бизнесменам стоить проявить себя на максимум - продемонстрировать свою склонность к сотрудничеству, деловую хватку и заинтересованность, а также продумать план получения выгоды.

Период идеально подходит для совместных путешествий со второй половинкой, деловым партнером или лучшим другом. В поездках вас ожидает интересные экспирианс и вдохновение к свершению новых целей и прохождению препятствий.

Доход можно получить от партнерств, коллаборации, зарубежного сотрудничества, недвижимости, развлечений и организаций различных мероприятий. Могут быть мысли о том, чтоб взять кредит, занять или инвестировать, но это лучше всего реализовывать в июле.

"Коридор затмений может вскрыть какую-то информацию, например, вы случайно узнаете что-то тайное или сами проговоритесь. Также могут мучить страхи, фобии, дурные предчувствия, вы будете более подозрительным, недовольным и эмоциональным. Могут появиться проблемы, связанные с финансовыми документами, чужими деньгами и здоровьем. Можно пострадать от собственного любопытства, проболтаться или спустить напрасно чужие деньги", - резюмировала астролог.

Ранее астролог рассказала также, что в июне ждет Овна, Тельца, Близнецов, Рака, Льва, Деву и Весы.

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