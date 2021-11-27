Гороскоп на декабрь 2021 для знака Весы: что вам нельзя делать, а что нужно обязательно

Под влиянием Венеры, в декабре Весы будут уделять большое количество времени и внимания своей внешности. Кто-то пойдет на кардинальные изменения и пластические операции. Многих из вас поглотят заботы о доме и семье.

Планеты говорят о потенциале для улучшения бытовых вопросов - возможно, на уровне смены места жительства или капитального ремонта. В этом вопросе Весам следует полагаться на помощь и поддержку самых близких людей.

Но в общем, при правильном подходе к организации рабочего пространства и планировании, можно ожидать только эффективного результата и гармоничного взаимопонимания.

Что будет с финансами

По словам астролога, финансовые доходы будут стабильными - без взлетов и падений. В качестве дополнительного источника можно рассматривать неожиданный выигрыш в лотерею или при участии в предновогодней акции.

Хорошую отдачу Весы получат при решении заняться самообразованием. Те, кто любит хендмейд во всех его проявлениях, должны заняться эти делом, так как оно именно сейчас может обеспечить набольшие дивиденды.

Вторая декада декабря принесет Весам много новых деловых и дружеских контактов. В этот период они ощутят прилив сил и небывалую внутреннюю энергетику, благодаря чему за очень короткий срок смогут сделать значительный объем накопившейся работы.

"При этом выставлять себя на публичное обозрение не стоит, а вот друзья и близкие действительно помогут разобраться в себе, в своем мироощущении", - советует Арина Артуровна.

На личном фронте все спокойно

Ближе к концу месяца лучше не принимать решения о заключении брака, так как спустя время вы можете изменить свое мнение.

Некоторых Весов ждут интересные поездки, знакомства и командировки.

Здоровье не подведет, но все же будьте осторожны

В плане здоровья все будет стабильно. Единственное, на что следует обратить внимание - это нервная система. Нужно максимально контролировать эмоции, не поддаваясь панике и унылым настроениям.

Воспользуйтесь моментом и отдохните где-нибудь загородом, бане или СПА. Путь к хорошему самочувствию - здоровый "пофигизм" и правильный образ жизни.

Новогодние праздники хорошо провести в поездке, среди друзей или братьев-сестер.