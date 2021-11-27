Гороскоп на грудень 2021 для знака Терези: що вам не можна робити, а що потрібно обов'язково

Гороскоп на грудень 2021 для знака Зодіаку Терези від астролога розповість, чого чекати вам у сфері фінансів, любові, кар'єри, здоров'я. Експерт дала важливі поради людям, народженим під цим сузір'ям.
Прогнозом на кінець року з Lite поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна. Експерт радить читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком).
Під впливом Венери, в грудні Терези будуть приділяти велику кількість часу і уваги своїй зовнішності. Хтось піде на кардинальні зміни і пластичні операції. Багатьох з вас поглинуть турботи про будинок і сім'ю.
Планети говорять про потенціал для поліпшення побутових питань - можливо, на рівні зміни місця проживання або капітального ремонту. У цьому питанні Терезам слід покладатися на допомогу і підтримку найближчих людей.
Але в загальному, при правильному підході до організації робочого простору і плануванні, можна очікувати тільки ефективного результату і гармонійного взаєморозуміння.
За словами астролога, фінансові доходи будуть стабільними - без злетів і падінь. В якості додаткового джерела можна розглядати несподіваний виграш в лотерею або при участі в передноворічній акції.
Хорошу віддачу Терези отримають при рішенні зайнятися самоосвітою. Ті, хто любить хендмейд у всіх його проявах, повинні зайнятися цією справою, так як вона саме зараз може забезпечити великі дивіденди.
Друга декада грудня принесе Терезам багато нових ділових і дружніх контактів. У цей період вони відчують прилив сил і небувалу внутрішню енергетику, завдяки чому за дуже короткий термін зможуть зробити значний обсяг накопиченої роботи.
"При цьому виставляти себе на публічний огляд не варто, а ось друзі і близькі дійсно допоможуть розібратися в собі, у своєму світовідчутті", - радить Аріна Артуровна.
Ближче до кінця місяця краще не приймати рішення про укладення шлюбу, так як через деякий час ви можете змінити свою думку.
Деяких Терезів чекають цікаві поїздки, знайомства і відрядження.
У плані здоров'я все буде стабільно. Єдине, на що слід звернути увагу - це нервова система. Потрібно максимально контролювати емоції, не піддаючись паніці і похмурим настроям.
Скористайтеся моментом і відпочиньте де-небудь за містом, лазні або СПА. Шлях до хорошого самопочуття - здоровий "пофігізм" і правильний спосіб життя.
Новорічні свята добре провести в поїздці, серед друзів або братів-сестер.