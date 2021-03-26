Гороскоп на апрель для Льва: какие важные перемены принесет вам весна

Астролог считает, что для королевских Львов в апреле создается "королевская комбинация", которая будет способствовать успеху через отношения, партнерство личное и бизнесовое, взаимодействие с другими людьми.

"Расширение возможностей и перспектив будет связано с коллаборацией, творческим союзом, путешествиями с вашим человеком. Также есть вероятность заключить брак с иностранцем, человеком издалека, спортсменом, юристом, человеком высокого финансового уровня или популярным. Благоприятное время для выявления и заключения перспективных договоренностей, условностей, контрактов, распределения ролей и ответственности", - прогнозирует Арина Артуровна.

Особенно яркими сферами для Льва станут юриспруденция, продвижение своего бренда, маркетинг, заграничные дела и фирмы, СМИ, сфера образования.

"Если вы ведете научную, писательскую или исследовательскую деятельность, то скорее всего в этом месяце вы получите весьма положительные фидбеки и плоды своей роботы. Любые судовые процессы будут проходить легче и под "защитой". В целом вас будут овладевать чувство справедливости, стремление к духовному росту, искусству, путешествиям, образованию и повышению своей квалификации", - рассказывает астролог.

Не обойдется и без преодоления преград. Так, могут быть сложности с коллективом, подчиненными или домашним персоналом: конфликты, интриги, обманы, кражи, безответственные сотрудники, ротация кадров.

"Нужно проявить максимальную концентрацию и, в то же время, гибкость, чтобы сохранить ценные кадры, контролировать безответственность сотрудников, четко управлять всеми операционными процессами. Если вы наемный работник, то могут быть вынужденные и не совсем благоприятные командировки, где стоить проявить осторожность. Кроме того уделите вниманию своим родным и близким родственникам, возможно ваша помощь кому-то понадобится вследствие плохого самочувствия последних", - резюмировала эксперт.