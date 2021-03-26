Гороскоп на квітень для Лева: які важливі зміни принесе вам весна

Астролог вважає, що для королівських Левів у квітні створюється "королівська комбінація", яка сприятиме успіху через відносини, партнерство особисте і бізнесове, взаємодію з іншими людьми.

"Розширення можливостей і перспектив буде пов'язано з колаборацією, творчим спілкуванням, подорожами з вашою людиною. Також є ймовірність укласти шлюб з іноземцем, людиною здалеку, спортсменом, юристом, людиною високого рівня фінансового або популярною. Сприятливий час для виявлення і укладення перспективних домовленостей, умовностей, контрактів, розподілу ролей і відповідальності", - прогнозує Аріна Артуровна.

Особливо яскравими сферами для Лева стануть юриспруденція, просування свого бренду, маркетинг, закордонні справи і фірми, ЗМІ, сфера освіти.

"Якщо ви ведете наукову, письменницьку або дослідницьку діяльність, то швидше за все в цьому місяці ви отримаєте вельми позитивні фідбеки і плоди своєї роботи. Будь-які судові процеси будуть проходити легше і під "захистом". В цілому ви будете сповнені почуття справедливості, прагнення до духовного зростання, мистецтва, туризму, освіти і підвищення своєї кваліфікації", - розповідає астролог.

Не обійдеться і без подолання перешкод. Так, можуть бути труднощі з колективом, підлеглими або домашнім персоналом: конфлікти, інтриги, обмани, крадіжки, безвідповідальні працівники, ротація кадрів.

"Потрібно проявити максимальну концентрацію і водночас гнучкість, щоб зберегти цінні кадри, контролювати безвідповідальність співробітників, чітко керувати усіма операційними процесами. Якщо ви найманий працівник, то можуть бути вимушені і не зовсім сприятливі відрядження, де варто проявити обережність. Крім того приділіть уваги своїм рідним і близьким родичам, можливо ваша допомога комусь знадобиться через погане самопочуття останніх", - резюмувала експерт.