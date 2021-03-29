Гороскоп на апрель для Козерога: астролог назвала ключевые перемены для вас

Скорее всего, в апреле, вас коснутся дела дома, здоровья, работы, семьи, детей, родителей и недвижимости. Уделите больше внимания родителям и родственным связям, так как могут быть конфликтные ситуации с отцом, родственниками.

"Возможны известия, касающиеся членов семьи или информация от родителей, которые могут дать какие-то мелкие поручения или попросить помощь. Поездки, касающиеся недвижимости, либо вы решите навестить родственников", - прогнозирует астролог.

Не исключено, что по каким-то причинам вам придется поработать дома. Если вы давно планировали переехать, то этот период подходит для поиска вариантов. Это время благоприятно для наведения справок в архивах, оформления документов, связанных с земельными участками, акциями, недвижимостью, сельским хозяйством, садоводством, вопросами аренды.

В апреле у Козерога могут возникнуть трудности в коллективе, напряженная атмосфера. У руководителей может произойти конфликт с подчиненными из-за их безответственности или низкого профессионального уровня.

"Нужно проявить максимальную концентрацию и в тоже время гибкость, чтобы с одной стороны - избежать неточных или двусмысленных указаний, а с другой - не создавать конфликтную ситуацию", - советует Арина.

У наемных работников могут возникнуть проблемы с руководством и желание уволиться. Чтоб этого избежать, проявите в эти больше энергии и энтузиазма в работе, и это хорошо, поскольку вам предстоит уйма дел.

"Поберегите себя в этом месяце, так как плохое самочувствие может преподнести неприятные сюрпризы, дадут о себе знать хронические болезни. Хорошее время для зачатия и планирования семьи", - добавила астролог.