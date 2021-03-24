Гороскоп на апрель для Близнецов: месяц готовит повышенную активность, но есть серьезные риски

Эксперт обращает внимание, что Близнецам в апреле могут помочь добиться поставленных целей и осуществить задуманное друзья, покровители или спонсоры.

Также ожидается успех в делах, связанных с наследством, общественными организациями, акционерными обществами, клубами, политикой, IT-сферой, крупным бизнесом и внешней торговлей, СМИ, делами, связанными с иностранными партнерами

"Этот месяц отличится повышенной активностью. Вы станете более предприимчивым, инициативным и решительным. Будет много разговоров с будущими партнерами по проектам, создадутся новые коллаборации, будут обсуждаться планы и стратегии", - рассказала астролог.

Специалист рекомендует представителям этого знака Зодиака смело браться за любые заинтересовавшие их дела, и не страшиться брать на себя обязательства и повышенную ответственность.

"В вас проснется дух борьбы и соперничества, что даст позитивные результаты в соревнованиях, спорте, тендерах, участии в любых мероприятиях, судебных разбирательствах", - отметила астролог.

Однако при этом Близнецам в апреле нужно быть аккуратными с финансовыми инвестициями и манипуляциями - вероятны материальные ущербы или неожиданные потери в результате ограблений, болезней, ДТП или других неожиданных неприятных ситуаций.