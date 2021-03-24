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Гороскоп на апрель для Близнецов: месяц готовит повышенную активность, но есть серьезные риски

Автор: Lite

Гороскоп на апрель 2021 для знака Зодиака Близнецы обещает осуществление заветных желаний и реализацию планов, а также успех в делах, связанных с финансами и бизнесом. Однако при этом важно сохранять бдительность, так как будет риск столкнуться с внезапными проблемами, инспирированными недоброжелателями.

Гороскопом на апрель для Близнецов поделилась известный астролог Арина Артуровна. Специалист рекомендует читать прогноз по своему Асценденту (восходящему знаку). Что ждет Близнецов в середине весны, читайте в материале ниже.

Эксперт обращает внимание, что Близнецам в апреле могут помочь добиться поставленных целей и осуществить задуманное друзья, покровители или спонсоры.

Также ожидается успех в делах, связанных с наследством, общественными организациями, акционерными обществами, клубами, политикой, IT-сферой, крупным бизнесом и внешней торговлей, СМИ, делами, связанными с иностранными партнерами

"Этот месяц отличится повышенной активностью. Вы станете более предприимчивым, инициативным и решительным. Будет много разговоров с будущими партнерами по проектам, создадутся новые коллаборации, будут обсуждаться планы и стратегии", - рассказала астролог.

Специалист рекомендует представителям этого знака Зодиака смело браться за любые заинтересовавшие их дела, и не страшиться брать на себя обязательства и повышенную ответственность.

"В вас проснется дух борьбы и соперничества, что даст позитивные результаты в соревнованиях, спорте, тендерах, участии в любых мероприятиях, судебных разбирательствах", - отметила астролог.

Однако при этом Близнецам в апреле нужно быть аккуратными с финансовыми инвестициями и манипуляциями - вероятны материальные ущербы или неожиданные потери в результате ограблений, болезней, ДТП или других неожиданных неприятных ситуаций.

Напомним, ранее астролог дала гороскоп на апрель 2021 года для Тельца и Овна, и рассказала, для кого второй месяц весны готовит кардинальные изменения и яркие события в личной жизни.

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Новости Украины гороскопастрологияастролог
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