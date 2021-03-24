Гороскоп на квітень для Близнюків: місяць готує підвищену активність, але є серйозні ризики

Експерт звертає увагу, що Близнюкам у квітні можуть допомогти досягти поставлених цілей і здійснити задумане друзі, заступники або спонсори.

Також очікується успіх у справах, пов'язаних зі спадщиною, громадськими організаціями, акціонерними товариствами, клубами, політикою, IT-сферою, крупним бізнесом і зовнішньою торгівлею, ЗМІ, справами, пов'язаними з іноземними партнерами

"Цей місяць вирізняється підвищеною активністю. Ви станете більш заповзятливим, ініціативним і рішучим. Буде багато розмов з майбутніми партнерами по проектам, створяться нові колаборації, будуть обговорюватися плани та стратегії", - розповіла астролог.

Фахівець рекомендує представникам цього знаку Зодіаку сміливо братися за будь-які справи, що їх зацікавили, і не боятися брати на себе зобов'язання і підвищену відповідальність.

"У вас прокинеться дух боротьби та суперництва, що дасть позитивні результати у змаганнях, спорті, тендерах, участі в будь-яких заходах, судових розглядах", - зазначила астролог.

Однак при цьому Близнюкам у квітні потрібно бути акуратними з фінансовими інвестиціями та маніпуляціями - ймовірні матеріальні збитки або неочікувані втрати внаслідок пограбувань, хвороб, ДТП або інших несподіваних неприємних ситуацій.