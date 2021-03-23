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Гороскоп на апрель для Овна: что кардинально изменится в вашей жизни

Новина українською → Вторник 23 марта 2021 09:30
Гороскоп на апрель для Овна: что кардинально изменится в вашей жизни Гороскоп на апрель 2021 для Овна (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на апрель для огненного знака Зодиака Овна сулит ему много важных жизненных изменений, для которых нужно приложить некоторые усилия. Звезды и планеты будут сопутствовать вам во многих начинаниях, но не обойдется без сложностей.

Гороскопом на апрель для Овна поделилась известный астролог Арина Артуровна. Специалист рекомендует читать прогноз по своему Асценденту (восходящему знаку). Читайте ниже в материале, что вас ждет в середине весны.

Апрель для Овна - отличное время, чтоб выйти из тени и проявить инициативу, стать заметным в любом ключе, так же неплохо привести себя в форму и заняться собой. На первый план выйдут ваши цели, к которым вы стремитесь, и вы сами. Огненные энергии будут заставлять вас стать более волевыми и выносливыми в психоэмоциональном плане.

"Чтобы добиться своего, вам придется проявить силу, напор и решительность в действиях. Работайте эффективнее и больше, чем обычно. Но проявляйте великодушие к окружающим людям, так как высокомерие и эгоцентризм могут все испортить", - советует Арина.

Ваши усилия приобретут смысл и результат, если вы максимально проявите желание сотрудничать, обаяние, а искрометное чувство юмора могут заметно изменить положение дел. Также важной составляющей будет ваш внешний вид и аккуратность.

По мнению астролога, в апреле расширится сфера деловых контактов Овна, могут завязаться полезные знакомства и новые клиенты, приобретение друзей, новая информация и дела связанные с общественными организациями, клубами и покровителями.

При этом эксперт предупреждает, что могут быть трудности и конфликты со старшими и начальством, борьба за популярность, успех и социальное положение. Помимо этого стоит исключить опасные развлечения и любой риск - вероятны травмы и ДТП.

Ранее астрологи также рассказали, какие знаки Зодиака ждут важные изменения в апреле.

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