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Голос країни 2021: внучка президента Украины разочаровала своим выступлением

Автор: Lite

Вчера, 7 февраля, на телеканале "1+1" прошел третий эфир одиннадцатого сезона вокального шоу "Голос країни", на котором на сцену вышла внучка экс-президента Украины Доминика Ющенко. Девушка спела известный хит группы KAZKA под названием "Плакала".

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Во время ее выступление ни одно кресло не повернулось к ней. При этом Дмитрий Монатик отметил, что по голосу было слышно, что 20-летняя Доминика сильно волновалась.

Внучка Виктора Ющенко мечтает сделать вклад в историю украинской музыки, как когда-то ее дедушка также оставил след в истории Украины.

"Семь лет главной мечтой был голос. То, что я сейчас здесь свидетельствует о том, что мечты сбываются", - заявила девушка.

Она отметила, что знаменитый дедушка никогда бы не отговаривал ее идти на проект.

"Никогда бы в жизни. Он бы сказал: Иди и сделай там всех!" - отметила Доменика.

Девушка мечтала, чтобы дедушка увидел ее на сцене "Голоса" и гордился ею.

Тина Кароль, Дима Монатик, Олег Винник и Надя Дорофеева посоветовали ей не расстраиваться сильно и продолжать дальше заниматься музыкой.

Доменика Ющенко - "Плакала" (видео: YouTube)

Пользователи сети также прокомментировали ее выступление.

  • Очень посредственное исполнение;
  • Ей надо брать уроки вокала, она непрофессиональная певица, и это ощущается;
  • Очень волновалась, это было слышно. Если будет чаще выходить на сцену, то страх преодолеет;
  • Из-за волнения потеряла шанс.
  • Голос хороший. Но с дыханием не справилась. Нервничала очень. Надо немного поработать и будет супер. Молодец!

Напомним, Олег Винник покорил украинцев исполнением всемирно известного хита. Песню группы Rammstein артист спел во время слепых прослушиваний шоу "Голос країна".

Ранее на "Голосі країни" выступила девочка без волос и очаровала проникновенной песней.

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Новости Украины певецГолос країни
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