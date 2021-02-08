Голос країни 2021: внучка президента Украины разочаровала своим выступлением

Во время ее выступление ни одно кресло не повернулось к ней. При этом Дмитрий Монатик отметил, что по голосу было слышно, что 20-летняя Доминика сильно волновалась.

Внучка Виктора Ющенко мечтает сделать вклад в историю украинской музыки, как когда-то ее дедушка также оставил след в истории Украины.

"Семь лет главной мечтой был голос. То, что я сейчас здесь свидетельствует о том, что мечты сбываются", - заявила девушка.

Она отметила, что знаменитый дедушка никогда бы не отговаривал ее идти на проект.

"Никогда бы в жизни. Он бы сказал: Иди и сделай там всех!" - отметила Доменика.

Девушка мечтала, чтобы дедушка увидел ее на сцене "Голоса" и гордился ею.

Тина Кароль, Дима Монатик, Олег Винник и Надя Дорофеева посоветовали ей не расстраиваться сильно и продолжать дальше заниматься музыкой.

Доменика Ющенко - "Плакала" (видео: YouTube)

Пользователи сети также прокомментировали ее выступление.